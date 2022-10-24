  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Наполи ищет себе конкурентов в Италии, пока МЮ прессингом душит весь Лондон. Аудиомнение #173
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи ищет себе конкурентов в Италии, пока МЮ прессингом душит весь Лондон. Аудиомнение #173

Англия
(1 голосов)

Очень много красного Манчестера

Наполи ищет себе конкурентов в Италии, пока МЮ прессингом душит весь Лондон. Аудиомнение #173

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки выходных (и один из мидвика). Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеСерия А. Рома - Наполи 0:1. Чемпионская победа
Читайте такжеАПЛ. Челси - Манчестер Юнайтед 1:1. Ничья как закономерность
Читайте такжеПричина отстранения Роналду – нежелание выходить на замену в матче с Тоттенхэмом

"Наполи" дарит восторг, а "Рома" – разочарование. Антонио Конте оказался не готов к давлению "МЮ", да и Грэм Поттер тоже. Футбол Тен Хага – это недостроенный футбол Гвардиолы, умница Рашфорд, уникальная фишка Каземиро – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:41 – "Рома" – "Наполи" (1:1);

05:14 – "МЮ" – "Тоттенхэм" (2:0);

15:55 – "Челси" – "МЮ" (1:1);

25:07 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Лучано Спаллетти Стефан Эль-Шаарави Антонио Конте Руи Патрисиу Серия А Пьер-Эмерик Обамеянг Каземиро Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Руй Патрисиу Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд Грэм Поттер Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде