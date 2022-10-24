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Наполи ищет себе конкурентов в Италии, пока МЮ прессингом душит весь Лондон. Аудиомнение #173
Очень много красного Манчестера
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем главные поединки выходных (и один из мидвика). Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
"Наполи" дарит восторг, а "Рома" – разочарование. Антонио Конте оказался не готов к давлению "МЮ", да и Грэм Поттер тоже. Футбол Тен Хага – это недостроенный футбол Гвардиолы, умница Рашфорд, уникальная фишка Каземиро – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:41 – "Рома" – "Наполи" (1:1);
05:14 – "МЮ" – "Тоттенхэм" (2:0);
15:55 – "Челси" – "МЮ" (1:1);
25:07 – Не попадайте в офсайд!
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