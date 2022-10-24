Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду может вернуться к тренировкам с основой, если согласиться быть игроком ротации
Вопрос будет решаться после личной встречи с тен Хагом
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не будет менять свою позицию – он видит в Криштиану Роналду как игрока ротации, а не основы. Об этом сообщает The Athletic.
Напомним, что португалец покинул поле в матче с "Тоттенхэмом" за 5 минут до финального свистка. После этого Криштиану отстранили от тренировок с основой и оштрафовали.
Тренер хочет лично встретиться с португальцем и услышать, что он сам думает о ситуации и готов ли смирится с тем, что не выходит на поле с первых минут в каждом матче.
Если Криштиану будет согласен, он вернется к тренировкам с основным составом. На данный момент он готовиться к матчу с "Шерифом" с командой U-21.
Популярное сейчас
- Главный военком Киева: Повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет
- Шахтер сыграет за выход в плей-офф, последний шанс Динамо. Расписание футбола на 24-30 октября
- США, Британия и Франция отреагировали на обвинения россии об использовании Украиной "грязной бомбы"
- Роналду ушел со скамейки запасных МЮ за 5 минут до финального свистка. Тен Хаг отреагировал
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+