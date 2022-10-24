  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду может вернуться к тренировкам с основой, если согласиться быть игроком ротации
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду может вернуться к тренировкам с основой, если согласиться быть игроком ротации

Англия
(1 голосов)

Вопрос будет решаться после личной встречи с тен Хагом

Роналду может вернуться к тренировкам с основой, если согласиться быть игроком ротации

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не будет менять свою позицию – он видит в Криштиану Роналду как игрока ротации, а не основы. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, что португалец покинул поле в матче с "Тоттенхэмом" за 5 минут до финального свистка. После этого Криштиану отстранили от тренировок с основой и оштрафовали.

Тренер хочет лично встретиться с португальцем и услышать, что он сам думает о ситуации и готов ли смирится с тем, что не выходит на поле с первых минут в каждом матче.

Если Криштиану будет согласен, он вернется к тренировкам с основным составом. На данный момент он готовиться к матчу с "Шерифом" с командой U-21.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
24.10.2022 в 19:22
У Рональдо основная причина в области психологии. После потери ребёнка, он уже никогда не будет прежним. Было видно что он очень тяжело переживает утрату. И скорей всего этот груз он будет нести до конца своей жизни. Вообще народы Испании, Португалии...переживают утрату близких спустя десятилетия, как будто это произошло вчера..так это о бабушках и дедушках...не говоря о детях.Всё в совокупности замкнулось, рони нужен психолог. Он откровенно в моральном кризисе...Ну ок, выгонят допустим рони из команды...а что этого изменит?Вообще во что играет ман ю под его руководством?тупо бей беги, без стратегии, тактики, рисунка команды. На что расчёт?
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
24.10.2022 в 19:13
Звезда в шоке, наверное.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде