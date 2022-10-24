Роналду может вернуться к тренировкам с основой, если согласиться быть игроком ротации

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не будет менять свою позицию – он видит в Криштиану Роналду как игрока ротации, а не основы. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, что португалец покинул поле в матче с "Тоттенхэмом" за 5 минут до финального свистка. После этого Криштиану отстранили от тренировок с основой и оштрафовали.

Тренер хочет лично встретиться с португальцем и услышать, что он сам думает о ситуации и готов ли смирится с тем, что не выходит на поле с первых минут в каждом матче.

Если Криштиану будет согласен, он вернется к тренировкам с основным составом. На данный момент он готовиться к матчу с "Шерифом" с командой U-21.