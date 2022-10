Астон Вилла хочет пригласить Унаи Эмери из Вильярреала

"Астон Вилла" хочет пригласить Унаи Эмери в качестве замены уволенному Стивену Джеррарду, сообщает Фабрицио Романо. Английский клуб готов заплатить неустойку в 6 миллионов евро.

"Вильярреал" надеется, что Эмери останется как год назад. Тогда Унаи отказал "Ньюкаслу".

"Вильярреал" Эмери идет на 7 месте в Ла Лиге , набрав 18 очков после 11 туров. "Астон Вилла" же занимает 14-е место в АПЛ, набрав 12 очков после 12-ти туров чемпионата.

Aston Villa have approached Unai Emery. It will be now up to Unai — as Aston Villa would be prepared to pay the release clause, around €6m. ???????????? #AVFC



Villarreal still hope he will stay as one year ago, when Unai Emery turned down Newcastle proposal. pic.twitter.com/4aERjJfUWN