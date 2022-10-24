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Астон Вилла хочет пригласить Унаи Эмери из Вильярреала

Англия
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Бирмингемцы готовы заплатить неустойку

Астон Вилла хочет пригласить Унаи Эмери из Вильярреала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" хочет пригласить Унаи Эмери в качестве замены уволенному Стивену Джеррарду, сообщает Фабрицио Романо. Английский клуб готов заплатить неустойку в 6 миллионов евро.

"Вильярреал" надеется, что Эмери останется как год назад. Тогда Унаи отказал "Ньюкаслу".

"Вильярреал" Эмери идет на 7 месте в Ла Лиге , набрав 18 очков после 11 туров. "Астон Вилла" же занимает 14-е место в АПЛ, набрав 12 очков после 12-ти туров чемпионата.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Ньюкасл Вильярреал
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