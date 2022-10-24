Манчестер Юнайтед готов отпустить Роналду бесплатно

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Криштиану Роналду, если он не согласится быть игроком ротации, сообщает The Athletic. Англичане готовы отпустить португальца бесплатно.

Ранее сообщалось, что Криштиану допустят к тренировкам с основным составом, если он согласится быть в статусе игрока замены. Если же португалец откажется, тен Хаг позволит ему искать новый клуб.

"Юнайтед" не хочет платить неустойку и не хочет расторгать контракт в одностороннем порядке.

Кроме того, "МЮ" не будет искать ему замену, в случае ухода в январе. "Манкунианцы" могут подписать только недорогой вариант.