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Манчестер Юнайтед готов отпустить Роналду бесплатно

Англия
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Но "дьяволы" не хотят расторгать соглашение и платить неустойку

Манчестер Юнайтед готов отпустить Роналду бесплатно

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Криштиану Роналду, если он не согласится быть игроком ротации, сообщает The Athletic. Англичане готовы отпустить португальца бесплатно.

Ранее сообщалось, что Криштиану допустят к тренировкам с основным составом, если он согласится быть в статусе игрока замены. Если же португалец откажется, тен Хаг позволит ему искать новый клуб.

"Юнайтед" не хочет платить неустойку и не хочет расторгать контракт в одностороннем порядке.

Кроме того, "МЮ" не будет искать ему замену, в случае ухода в январе. "Манкунианцы" могут подписать только недорогой вариант.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic.com

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