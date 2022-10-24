АПЛ. Вест Хэм поднимается на десятое место после победы над Борнмутом

Когда игра рукой – это действительно игра рукой? В матче между “Вест Хэмом” и “Борнмутом” событий было не так уж много, а когда что-то существенное все же происходило, это было связано с руками.

Например, первый гол “Вест Хэма” на 45-й минуте. После подачи Боуэна мяч опустился на руки Керера, игроки “Борнмута” затем выбили мяч, но не далеко, Соучек вернул его назад в штрафную, и Зума добил мяч в ворота.

За VAR сегодня отвечал Майкл Дин и он решил, что гол нужно засчитать. Как объяснили позже официальные представители судейского комитета, “очевидно, что мяч попал в руку Керера, и гол был бы отменен, если бы игра рукой сразу же привела бы голу”. “Вест Хэму” посчастливилось с тем, что голевой эпизод растянулся во времени. Гол засчитали, значит формально Керер руками не играл.

✅ Goal

❌ Handball



VAR allowed West Ham's goal to stand after the ball struck Thilo Kehrer's hand in the build-up



Correct decision? ???? #WHUBOU pic.twitter.com/rAJhFYgWnS — Football Daily (@footballdaily) October 24, 2022

Во второй раз роль руки в игровом эпизоде рассматривались в уже в конце матча. Только что вышедший на замену Цоуфал выполнил кросс в штрафную “Борнмута”, а фулбек “Борнмута” Земура, падая, пытался прервать подачу, и помог себе руками. Этот эпизод был более очевидным, но Дин все равно заставил основного рефери Дэвида Кута посмотреть на экран. Одиннадцатиметровый точно реализовал Бенрахма.

Два гола “Вест Хэма” получились неоднозначными, но в целом команда Дэвида Мойеса сыграла лучше “Борнмута”, и заслуживала победить. “Хаммерс” в четвертый раз выигрывают в матче Премьер-лиги и поднимаются на десятое место.

Для “Борнмута” это было второе поражение подряд. И.о. главного тренера Гари О’Нил начал свою работу удивительной серией из шести матчей без поражений (две победы, четыре ничьи), но эти результаты не были показательны, где-то “вишенкам” повезло, где-то были грубые ошибки соперников. По своему потенциалу “Борнмут” все же участник борьбы за выживание и с такими темпами новичок АПЛ может оказаться у зоны вылета еще до перерыва на Кубок мира.

Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Борнмут” 2:0

Голы: Зума 45, Бенрахма 90+2 (пен.)

“Вест Хэм”: Фабианский – Джонсон, Зума, Керер, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн (Цоуфал 88), Даунз (Форнальс 88), Бенрахма – Скамакка (Антонио 74)

“Борнмут”: Нету (Траверс 46) – Смит, Сенеси, Мифем – Тавернье, Лерма, Кук, Фредерикс (Земура 57) – Биллинг, Кристи (Энтони 57) – Соланке (Мур 45)

Предупреждения: Лерма 55, Мифем 71