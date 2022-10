АПЛ. Вест Хэм поднимается на десятое место после победы над Борнмутом

Когда игра рукой – это действительно игра рукой? В матче между “Вест Хэмом” и “Борнмутом” событий было не так уж много, а когда что-то существенное все же происходило, это было связано с руками.

Например, первый гол “Вест Хэма” на 45-й минуте. После подачи Боуэна мяч опустился на руки Керера, игроки “Борнмута” затем выбили мяч, но не далеко, Соучек вернул его назад в штрафную, и Зума добил мяч в ворота.

За VAR сегодня отвечал Майкл Дин и он решил, что гол нужно засчитать. Как объяснили позже официальные представители судейского комитета, “очевидно, что мяч попал в руку Керера, и гол был бы отменен, если бы игра рукой сразу же привела бы голу”. “Вест Хэму” посчастливилось с тем, что голевой эпизод растянулся во времени. Гол засчитали, значит формально Керер руками не играл.

✅ Goal

❌ Handball



VAR allowed West Ham's goal to stand after the ball struck Thilo Kehrer's hand in the build-up



Correct decision? ???? #WHUBOU pic.twitter.com/rAJhFYgWnS