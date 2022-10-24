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Официально: Унаи Эмери возглавил Астон Виллу
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" объявила о назначении главным тренером Уная Эмери. Он начнет работу с 1-го ноября.
До этого необходимо уладить формальности с разрешением на роботу.
Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб выплатит "Вильярреалу" неустойку в размере 6 миллионов евро. "Астон Вилла" планирует строить с Эмери долгосрочный проект. Он будет получать в новом клубе 7 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне "Вильярреал" Эмери дошел до полуфинала Лиги чемпионов, заняв в Ла Лиге 7-ю строчку. Сезоном ранее "желтая субмарина" обыграла в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед".
Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. ????— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 24, 2022
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