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Официально: Унаи Эмери возглавил Астон Виллу

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Good evening

Официально: Унаи Эмери возглавил Астон Виллу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" объявила о назначении главным тренером Уная Эмери. Он начнет работу с 1-го ноября.

До этого необходимо уладить формальности с разрешением на роботу.

Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб выплатит "Вильярреалу" неустойку в размере 6 миллионов евро. "Астон Вилла" планирует строить с Эмери долгосрочный проект. Он будет получать в новом клубе 7 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне "Вильярреал" Эмери дошел до полуфинала Лиги чемпионов, заняв в Ла Лиге 7-ю строчку. Сезоном ранее "желтая субмарина" обыграла в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Вильярреал
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Источник:
avfc.co.uk

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
24.10.2022 в 22:50
Ой зряяяя....эмери провалился в Арсенале с куда более мощным составом.
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