Официально: Унаи Эмери возглавил Астон Виллу

"Астон Вилла" объявила о назначении главным тренером Уная Эмери. Он начнет работу с 1-го ноября.

До этого необходимо уладить формальности с разрешением на роботу.

Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб выплатит "Вильярреалу" неустойку в размере 6 миллионов евро. "Астон Вилла" планирует строить с Эмери долгосрочный проект. Он будет получать в новом клубе 7 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне "Вильярреал" Эмери дошел до полуфинала Лиги чемпионов, заняв в Ла Лиге 7-ю строчку. Сезоном ранее "желтая субмарина" обыграла в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед".

