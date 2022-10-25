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Челси договорился с техническим директором Монако
Тодд Боли продолжает реформировать клубную иерархию
Фото: ФК Монако
Технический директор "Монако" Лоруенс Стюарт близок к тому, чтобы занять аналогичную должность в "Челси".
Новый владелец Тодд Боли, принявший клуб весной этого года, ясно заявил о своих намерениях изменить иерархию в клубе, и назначение Стюарта станет еще одним шагом в этом направлении.
Как сообщает The Athletic, "Челси" и "Монако" уже договорились об условиях переходе англичанина. Ранее Лоруенс поработал в системе Red Bull Group, "РБ Лейпциг", "Эвертоне", "Манчестер Сити" и сборной Англии.
"Челси" в настоящее время занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 21 балл в 11 матчах. Сегодня подопечные Грэма Поттера встретятся с "РБ Зальцбург" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.
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