Челси договорился с техническим директором Монако

Технический директор "Монако" Лоруенс Стюарт близок к тому, чтобы занять аналогичную должность в "Челси".

Новый владелец Тодд Боли, принявший клуб весной этого года, ясно заявил о своих намерениях изменить иерархию в клубе, и назначение Стюарта станет еще одним шагом в этом направлении.

Как сообщает The Athletic, "Челси" и "Монако" уже договорились об условиях переходе англичанина. Ранее Лоруенс поработал в системе Red Bull Group, "РБ Лейпциг", "Эвертоне", "Манчестер Сити" и сборной Англии.

"Челси" в настоящее время занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 21 балл в 11 матчах. Сегодня подопечные Грэма Поттера встретятся с "РБ Зальцбург" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.