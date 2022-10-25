Роналду вернулся к тренировкам с первой командой МЮ

Португальская звезда Криштиану Роналду вернулся к тренировкам вместе с первой командой "Манчестер Юнайтед" в преддверии поединка Лиги Европы против "Шерифа".

Напомним, что Роналду был переведен в резерв из-за саботажа выходить на поле в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом". 38-летний игрок отказался выходить на поле на исходе встречи, не дождался финального свистка и оставил скамью запасных досрочно. Из-за этого наставник "дьяволов" Эрик тен Хаг перевел футболиста в команду U21, поэтому он не принял участие в игре с "Челси".

Также пресс-служба МЮ информирует, что с основной группой работают Харри Магуайр, Донни ван де Бек и Аарон ван Биссакка, продолжая восстановление после травм.

Добавим, что матч групповой стадии ЛЕ МЮ – "Шериф" состоится в ближайший четверг.