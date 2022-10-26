Тен Хаг: Магуайр всегда играет важную роль. Он отличный игрок

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал возвращение Харри Магуайра к тренировкам после травмы.

"Он всегда играет важную роль. Он получил травму и рад, что вернулся, и теперь ему нужно вернуться к играм.

Речь всегда идет об уровне выступлений. Что касается его качеств – с этим нет никаких проблем. Он отличный игрок и обладает потенциалом, чтобы выполнить для нас работу", – сказал главный тренер "МЮ".