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Тен Хаг: Магуайр всегда играет важную роль. Он отличный игрок
Нидерландский специалист рад возвращению англичанина
Фото: twitter.com/HarryMaguire93
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал возвращение Харри Магуайра к тренировкам после травмы.
"Он всегда играет важную роль. Он получил травму и рад, что вернулся, и теперь ему нужно вернуться к играм.
Речь всегда идет об уровне выступлений. Что касается его качеств – с этим нет никаких проблем. Он отличный игрок и обладает потенциалом, чтобы выполнить для нас работу", – сказал главный тренер "МЮ".
Харри скорее всего станет основным защитником в будущих матчах "Юнайтед", так как Рафаэль Варан выбыл из-за травмы колена на неопределенный срок.
Магуайр должен будет хорошо выступить, чтобы не потерять место в основе сборной Англии перед чемпионатом мира. Эрик тен Хаг заявил, что будет исходить исключительно из интересов клуба.
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