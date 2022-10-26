  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: Магуайр всегда играет важную роль. Он отличный игрок
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: Магуайр всегда играет важную роль. Он отличный игрок

Англия
(1 голосов)

Нидерландский специалист рад возвращению англичанина

Тен Хаг: Магуайр всегда играет важную роль. Он отличный игрок

Фото: twitter.com/HarryMaguire93

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал возвращение Харри Магуайра к тренировкам после травмы.

"Он всегда играет важную роль. Он получил травму и рад, что вернулся, и теперь ему нужно вернуться к играм.

Речь всегда идет об уровне выступлений. Что касается его качеств – с этим нет никаких проблем. Он отличный игрок и обладает потенциалом, чтобы выполнить для нас работу", – сказал главный тренер "МЮ".

Харри скорее всего станет основным защитником в будущих матчах "Юнайтед", так как Рафаэль Варан выбыл из-за травмы колена на неопределенный срок.

Магуайр должен будет хорошо выступить, чтобы не потерять место в основе сборной Англии перед чемпионатом мира. Эрик тен Хаг заявил, что будет исходить исключительно из интересов клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде