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Челси назначил авторитетного специалиста по поиску талантов в Англии

Англия
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"Синие" наняли на работу топ-менеджера

Челси назначил авторитетного специалиста по поиску талантов в Англии

Фото: Instagram

Новина українською

"Челси" назначил Джо Шилдса из "Саутгемптона" на должность содиректора по подбору персонала и талантов, сообщает официальный сайт "синих".

Специалист приступит к работе, после того как истечет срок его обязательств перед предыдущим клубом.

В "Саутгемптоне" он возглавлял отдел подбора персонала. До "святых" он работал девять лет в "Манчестер Сити": сначала в качестве менеджера по скаутингу Академии, а затем стал главой отдела подбора персонала и управления талантами Академии. Кроме того, ранее в своей карьере он находился в системе "Кристал Пэлас" и "Фулхэма" (скаут академии).

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В статье: Челси (Лондон) "Саутгемптон"
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Источник:
chelseafc.com

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