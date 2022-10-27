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Челси назначил авторитетного специалиста по поиску талантов в Англии
"Синие" наняли на работу топ-менеджера
Фото: Instagram
"Челси" назначил Джо Шилдса из "Саутгемптона" на должность содиректора по подбору персонала и талантов, сообщает официальный сайт "синих".
Специалист приступит к работе, после того как истечет срок его обязательств перед предыдущим клубом.
В "Саутгемптоне" он возглавлял отдел подбора персонала. До "святых" он работал девять лет в "Манчестер Сити": сначала в качестве менеджера по скаутингу Академии, а затем стал главой отдела подбора персонала и управления талантами Академии. Кроме того, ранее в своей карьере он находился в системе "Кристал Пэлас" и "Фулхэма" (скаут академии).
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