Челси назначил авторитетного специалиста по поиску талантов в Англии

"Челси" назначил Джо Шилдса из "Саутгемптона" на должность содиректора по подбору персонала и талантов, сообщает официальный сайт "синих".

Специалист приступит к работе, после того как истечет срок его обязательств перед предыдущим клубом.

В "Саутгемптоне" он возглавлял отдел подбора персонала. До "святых" он работал девять лет в "Манчестер Сити": сначала в качестве менеджера по скаутингу Академии, а затем стал главой отдела подбора персонала и управления талантами Академии. Кроме того, ранее в своей карьере он находился в системе "Кристал Пэлас" и "Фулхэма" (скаут академии).