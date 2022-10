Роналду в стартовом составе на первый же матч после отстранения. МЮ сыграет с Шерифом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выбрал Криштиану Роналду в качестве основного нападающего на матч с "Шерифом", несмотря на недавний конфликт. Матч начнется в 22:00.

Напомним, что Роналду был отстранен от тренировок с основоной командой после матча с "Тоттенхэмом" на прошлой неделе. Всё из-за того, что португалец показательно покинул поле за 5 минут до финального свистка.

После выходных Криштиану вернулся к тренировкам с первой командой.

Another proud night for our #MUAcademy ❤



➡ @AGarnacho7 makes his first senior start in one of four United changes!#MUFC || #UEL