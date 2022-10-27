Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду в стартовом составе на первый же матч после отстранения. МЮ сыграет с Шерифом
Португалец сможет показать себя против вратаря-украинца Коваля из "Шерифа"
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выбрал Криштиану Роналду в качестве основного нападающего на матч с "Шерифом", несмотря на недавний конфликт. Матч начнется в 22:00.
Напомним, что Роналду был отстранен от тренировок с основоной командой после матча с "Тоттенхэмом" на прошлой неделе. Всё из-за того, что португалец показательно покинул поле за 5 минут до финального свистка.
После выходных Криштиану вернулся к тренировкам с первой командой.
Another proud night for our #MUAcademy ❤— Manchester United (@ManUtd) October 27, 2022
➡ @AGarnacho7 makes his first senior start in one of four United changes!#MUFC || #UEL
Популярное сейчас
- АЕК Ларнака – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы
- В ВСУ спрогнозировали, какие именно "непростые решения" подготовил суровикин в контексте Херсонщины
- Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 39 лет
- Де Дзерби хочет перехватить в Брайтон хавбека Шахтера
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой