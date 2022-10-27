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Роналду в стартовом составе на первый же матч после отстранения. МЮ сыграет с Шерифом

Англия
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Португалец сможет показать себя против вратаря-украинца Коваля из "Шерифа"

Роналду в стартовом составе на первый же матч после отстранения. МЮ сыграет с Шерифом

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выбрал Криштиану Роналду в качестве основного нападающего на матч с "Шерифом", несмотря на недавний конфликт. Матч начнется в 22:00.

Напомним, что Роналду был отстранен от тренировок с основоной командой после матча с "Тоттенхэмом" на прошлой неделе. Всё из-за того, что португалец показательно покинул поле за 5 минут до финального свистка.

После выходных Криштиану вернулся к тренировкам с первой командой.

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В статье: Криштиану Роналду Лига Европы Шериф (Тирасполь) Манчестер Юнайтед
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