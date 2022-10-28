Давид Де Хеа отсутствует в предварительной заявке Испании на ЧМ. Есть Серхио Рамос

Сборная Испании опубликовала предварительный список игроков на чемпионат мира в Катаре. Из опубликованных имен 55 игроков к мундиалю будет отобрано 26 футболистов.

Об этом сообщает AS.

Тремя голкиперами, которые поедут на турнир стали Унаи Симон ("Атлетик" Бильбао), Роберт Санчес ("Брайтон") и Давид Райя ("Брентфорд"). Скорее всего не примут участия на ЧМ Кепа Аррисабалага ("Челси") и Давид Сория ("Хетафе"), но футболисты есть в списке.

На турнир точно не поедет Давид де Хеа ("МЮ"), его нет в списке.

Также в списке есть Ансу Фати ("Барселона"), травмированные Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") и Жерар Морено ("Вильярреал"), а также Нико Уильямс ("Атлетик"), Борха Иглесиас и Серхио Каналес ("Бетис").

Также в списке есть Серхио Рамос, но сообщается, что вероятность его участия в чемпионате мира мала.

В этом сезоне он провел за "ПСЖ" 16 матчей и забил 1 гол.