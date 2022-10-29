  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: У меня есть ощущение, что Ман Юнайтед приближается. Наконец-то МЮ приближается
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: У меня есть ощущение, что Ман Юнайтед приближается. Наконец-то МЮ приближается

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Ну и без од для "Ливерпуля" не обошлось

Гвардиола: У меня есть ощущение, что Ман Юнайтед приближается. Наконец-то МЮ приближается

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал борьбу за топ-6 в АПЛ:

“У меня есть ощущение, что “Ман Юнайтед” приближается. Наконец-то МЮ приближается.

Видел их матч против “Шерифа” и первый тайм против “Челси”, и мне нравится то, что они сейчас демонстрируют.

Я доволен положением своей команды в лиге, но есть одна команда, которая сегодня лучше нас — это “Арсенал”. Очень хорошая команда, как на самом деле, и все первые шесть клубов в таблице. До перерыва на чемпионат мира важно финишировать как можно выше.

Даже "Ливерпуль", который сейчас далеко от нас, может наверстать потерянное на момент завершения сезона. Все команды по топ-6 способны бороться с нами за победу в чемпионате и других кубках.

Видел игру "Ньюкасла" против "Тоттенхэма", их центральные защитники без проблем играли один в один против Кейна и Сона. Они уже тоже в борьбе за первую четвёрку.

У нас осталось три игры в чемпионате, девять очков, это достаточно много. Эти три матча покажут, к чему мы стремимся в АПЛ в этом сезоне”, - сказал Гвардиола.

Отметим, что "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, уступая первому "Арсеналу" двумя очками. С полной турнирной таблицей английского чемпионата можно ознакомиться здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CityXtra

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде