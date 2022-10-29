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Гвардиола: У меня есть ощущение, что Ман Юнайтед приближается. Наконец-то МЮ приближается
Ну и без од для "Ливерпуля" не обошлось
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал борьбу за топ-6 в АПЛ:
“У меня есть ощущение, что “Ман Юнайтед” приближается. Наконец-то МЮ приближается.
Видел их матч против “Шерифа” и первый тайм против “Челси”, и мне нравится то, что они сейчас демонстрируют.
Я доволен положением своей команды в лиге, но есть одна команда, которая сегодня лучше нас — это “Арсенал”. Очень хорошая команда, как на самом деле, и все первые шесть клубов в таблице. До перерыва на чемпионат мира важно финишировать как можно выше.
Даже "Ливерпуль", который сейчас далеко от нас, может наверстать потерянное на момент завершения сезона. Все команды по топ-6 способны бороться с нами за победу в чемпионате и других кубках.
Видел игру "Ньюкасла" против "Тоттенхэма", их центральные защитники без проблем играли один в один против Кейна и Сона. Они уже тоже в борьбе за первую четвёрку.
У нас осталось три игры в чемпионате, девять очков, это достаточно много. Эти три матча покажут, к чему мы стремимся в АПЛ в этом сезоне”, - сказал Гвардиола.
Отметим, что "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, уступая первому "Арсеналу" двумя очками. С полной турнирной таблицей английского чемпионата можно ознакомиться здесь.
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