Гвардиола: У меня есть ощущение, что Ман Юнайтед приближается. Наконец-то МЮ приближается

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал борьбу за топ-6 в АПЛ:

“У меня есть ощущение, что “Ман Юнайтед” приближается. Наконец-то МЮ приближается.

Видел их матч против “Шерифа” и первый тайм против “Челси”, и мне нравится то, что они сейчас демонстрируют.

Я доволен положением своей команды в лиге, но есть одна команда, которая сегодня лучше нас — это “Арсенал”. Очень хорошая команда, как на самом деле, и все первые шесть клубов в таблице. До перерыва на чемпионат мира важно финишировать как можно выше.

Даже "Ливерпуль", который сейчас далеко от нас, может наверстать потерянное на момент завершения сезона. Все команды по топ-6 способны бороться с нами за победу в чемпионате и других кубках.

Видел игру "Ньюкасла" против "Тоттенхэма", их центральные защитники без проблем играли один в один против Кейна и Сона. Они уже тоже в борьбе за первую четвёрку.

У нас осталось три игры в чемпионате, девять очков, это достаточно много. Эти три матча покажут, к чему мы стремимся в АПЛ в этом сезоне”, - сказал Гвардиола.