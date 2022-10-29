АПЛ. Лестер - Манчестер Сити 0:1. Достаточно одного гениального удара

“Манчестер Сити” наконец-то впервые за четыре матча удалось забить на выезде и взять три очка на чужом поле. Серию без гостевых побед “горожанам” удалось прервать без своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанда, который не смог полностью восстановиться после своего небольшого повреждения, полученного в матче с “Боруссией” Дортмунд.

Место Холанда в старте формально занял Хулиан Альварес, но “Сити” в целом играл без яркого выраженного форварда. Брендан Роджерс неожиданно вернул в старт Чаглара Сеюнджю, “Лестер” глубоко сидел узкой схемой 5-4-1 у своей штрафной, игроки “Сити” в свою очередь в первом тайме редко возвращались на свою половину поля, по средним позициям это было похоже на 4-2-4.

У “Сити” был бесконечный контроль, и иногда дело доходило до ударов. Выскакивал на ударные позиции Бернарду Силва, с дальней дистанции выстрелил Де Брюйне, пробовал забить с дальней дистанции и Родри.

“Манчестер Сити” никуда не собирался спешить, хоть и первый тайм закончился без голов и “Лестеру” пару раз удалось убежать в контратаку. Игра явно складывалась за планом Гвардиолы, вопрос был только в том, как “Сити” забьет свой гол.

С игры ворота Уорда “горожанам” поразить так и не удалось, но на помощь пришла гениальность Кевина Де Брюйна. На старте второго тайма центрхав “Сити” просто идеально выполнил штрафной удар, мяч перелетел стенку, и от штанги влетел в ворота.

Через несколько минут “Лестер” едва не отыгрался. После розыгрыша углового штрафного Тилеманс хорошо пробивал с полукруга штрафной, но Эдерсон смог перевести удар бельгийца в перекладину.

“Сити” вновь принялся сушить игру, вернув себе мяч, и следующая яркая вспышка в игре наступила только в последнюю десятиминутку, после серии атакующих замен Роджерса. Добавил живости атакам “Лестера” экс-игрок “Сити” Ихеаначо, неплохой полушанс был и у Патсона Даки.

Гвардиола слегка занервничал в конце игры, “Лестер” во втором даже превзошел “Сити” по количеству ударов и “горожане” местами действовали уж слишком в экономном режиме. Но “Сити” все же удалось довести игру до победы.

1:0 – “Манчестер Сити” поднимается на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, сыграв на матч больше, чем “Арсенал”.

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Манчестер Сити” 0:1

Гол: Де Брюйне 49

“Лестер”: Уорд – Амарти, Фас, Сеюнджю (Дака 72) – Кастань, Дьюсбери-Холл (Менди 46), Тилеманс, Джастин – Маддисон, Варди (Ихеаначо 72), Барнс

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Стоунз, Аканджи (Диаш 72) – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Грилиш, Альварес (Фоден 77), Силва