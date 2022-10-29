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Гвардиола - об уходе Зинченко, Стерлинга и Жезуса: Кто мы такие, чтобы говорить, кому и куда переходить?

Англия
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Коуч желает успехов своим экс-игрокам

Гвардиола - об уходе Зинченко, Стерлинга и Жезуса: Кто мы такие, чтобы говорить, кому и куда переходить?

Фото: SPORTbible

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему "Ман Сити" продал игроков конкурентам по борьбе в АПЛ:

"Каждый случай индивидуален. По моему мнению, парни, которые дали нам то, что дали, – это Рахим, Александр Зинченко и Габриэл, – заслужили право выбора. Если бы они не ушли в "Челси" или "Арсенал", то остались бы здесь. Они должны играть в топ-клубах.

Мы хотим, чтобы у них остались хорошие воспоминания о времени, проведенном в "Манчестер Сити", о людях, которые заботились о них и об их семьях здесь.

Кто мы такие, чтобы говорить: "Туда ты перейти не можешь"? Мне это не нравится. Мы сделали невероятные трансферы, так что все счастливы. Я не могу сказать ни одного плохого слова о них. Благодаря их игре мы стали тем клубом, которым являемся. Джо Харт, Давид Силва, Венсан Компани... Благодаря этим людям мы стали таким клубом.

Это процесс. Как в семье – дедушки, отцы, сыновья и дочери. Я не сужу остальных – они могут делать все, что хотят. Каждый случай индивидуален. Но я не люблю запрещать игрокам переходить туда, куда им хочется", – сказал Пеп.

Напомним, прошлым летом в "Челси" перешел вингер Рахим Стерлинг, а состав "Арсенала" пополнили Габриэл Жезус и Александр Зинченко.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Александр Зинченко Пеп Гвардиола
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