Холанд впервые не вошел в заявку Манчестер Сити на матч АПЛ

Норвежский нападающий Эрлинг Голанд не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч 14-го тура АПЛ против "Лестера".

Впервые с момента перехода на Этихад форвард не появится хотя бы на скамье для запасных. До этого он сыграл во всех матчах сезона, кроме одного: против “Копенгагена” в Лиге чемпионов. Тогда Холанд просидел весь поединок в резерве.

Добавим, что Эрлинг не доиграл предыдущую встречу "горожан": против "Боруссии" Д в ЛЧ нападающий провел только первый тайм. Гвардиола отметил, что это связано с вирусной болезнью, а также сильным ударом соперника по стопе.

Отметим, что в этом сезоне норвежец провел 16 матчей, в которых отличился 22 голами и тремя ассистами.