Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд впервые не вошел в заявку Манчестер Сити на матч АПЛ
Вероятно, попал в лазарет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский нападающий Эрлинг Голанд не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч 14-го тура АПЛ против "Лестера".
Впервые с момента перехода на Этихад форвард не появится хотя бы на скамье для запасных. До этого он сыграл во всех матчах сезона, кроме одного: против “Копенгагена” в Лиге чемпионов. Тогда Холанд просидел весь поединок в резерве.
Добавим, что Эрлинг не доиграл предыдущую встречу "горожан": против "Боруссии" Д в ЛЧ нападающий провел только первый тайм. Гвардиола отметил, что это связано с вирусной болезнью, а также сильным ударом соперника по стопе.
Отметим, что в этом сезоне норвежец провел 16 матчей, в которых отличился 22 голами и тремя ассистами.
Популярное сейчас
- Ворскла обходит Динамо. Таблица и результаты тура УПЛ
- Ворскла – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Яремчук не попал в заявку Брюгге на следующий матч чемпионата не из-за травмы
- ВИДЕО как Роналду забил в первом же матче после отстранения. МЮ разгромил Шериф
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО