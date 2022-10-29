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Холанд впервые не вошел в заявку Манчестер Сити на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

Вероятно, попал в лазарет

Холанд впервые не вошел в заявку Манчестер Сити на матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Норвежский нападающий Эрлинг Голанд не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч 14-го тура АПЛ против "Лестера".

Впервые с момента перехода на Этихад форвард не появится хотя бы на скамье для запасных. До этого он сыграл во всех матчах сезона, кроме одного: против “Копенгагена” в Лиге чемпионов. Тогда Холанд просидел весь поединок в резерве.

Добавим, что Эрлинг не доиграл предыдущую встречу "горожан": против "Боруссии" Д в ЛЧ нападающий провел только первый тайм. Гвардиола отметил, что это связано с вирусной болезнью, а также сильным ударом соперника по стопе.

Отметим, что в этом сезоне норвежец провел 16 матчей, в которых отличился 22 голами и тремя ассистами.

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В статье: Манчестер Сити Лестер Сити Эрлинг Холанд
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