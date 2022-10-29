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Когда нет Холанда, за дело берется Де Брюйне. ВИДЕО, как Ман Сити обыграл Лестер

Англия
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Смотреть видео обзор матча Лестер - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 29 октября 2022

Когда нет Холанда, за дело берется Де Брюйне. ВИДЕО, как Ман Сити обыграл Лестер

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видеообзор матча 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором Лестер принимал Манчестер Сити. Впервые в текущем чемпионате в основе горожан не оказалось Эрлинга Холанда. Возможно, поэтому команда Гвардиолы выиграла с преимуществом всего в один мяч. Но какой это был мяч! Кевин Де Брюйне исполнил безупречный штрафной в начале второго тайма. Для бельгийца это третий гол в этом сезоне при девяти результативных передачах.

Английская Премьер-лига. 14-й тур
Лестер – Манчестер Сити 0:1
Гол: Де Брюйне 49

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Лестер Сити лучшие голы
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