Когда нет Холанда, за дело берется Де Брюйне. ВИДЕО, как Ман Сити обыграл Лестер

Вашему вниманию видеообзор матча 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором Лестер принимал Манчестер Сити. Впервые в текущем чемпионате в основе горожан не оказалось Эрлинга Холанда. Возможно, поэтому команда Гвардиолы выиграла с преимуществом всего в один мяч. Но какой это был мяч! Кевин Де Брюйне исполнил безупречный штрафной в начале второго тайма. Для бельгийца это третий гол в этом сезоне при девяти результативных передачах.

Английская Премьер-лига. 14-й тур

Лестер – Манчестер Сити 0:1

Гол: Де Брюйне 49