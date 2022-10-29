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Прозрение Де Дзерби обусловило провал фаворита. Брайтон – Челси 4:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

Брайтон - Челси ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.10.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Прозрение Де Дзерби обусловило провал фаворита. Брайтон – Челси 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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До сегодняшнего дня "Брайтон" под руководством бывшего тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби не выигрывал. Но момент прозрения рано или поздно должен был сойти на итальянца – и случилось это в матче с "Челси". Символично, что Поттер был разгромлен своей прежней командой. Хитросплетение судьбы.

Смотрите, как это происходило, в видеообзоре матча АПЛ.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Амэкс" (Брайтон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Брайтон" – "Челси" 4:1

Голы: Троссард (5), Лофтус-Чик (14, автогол), Чалоба (42, автогол), Грос (90+2) – Хавертц (48)

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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