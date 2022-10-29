АПЛ. Фулхэм – Эвертон 0:0. Не без заслуги Миколенко

Английская Премьер-лига, 14-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Виталий Миколенко уже в двенадцатый раз подряд вышел в стартовом составе "Эвертона" в этом сезоне АПЛ – то есть в 100% случаев. Игрок очень сильно добавил в оборонной работе, что снова продемонстрировал сегодня на поле. Ну и, конечно, заслуга Лэмпарда здесь есть, ведь “ириски” наконец окончательно определились, что будут играть со схемой в четыре защитника (а не пять) – так надежнее.

Старт встречи оказался очень горячим. После нескольких встречных атак уже на пятой минуте Гордон получил шанс расстрелять ворота соперников из двойничка, но под мяч буквально бросился Робинсон, заблокировав удар. Ответили хозяева еще мощнее: сначала Виллиан с нескольких метров пробил с разворота, но Пикфорд каким-то чудом вытащил круглого из-под перекладины, а затем Джордан еще и парировал удар головой от Митровича в левую девятку.

Собственно преимущество "Фулхэма" на поле закрепилось к концу первого тайма (да и к концу матча в целом). Хозяева часто окружали штрафную гостей, а “ириски”, в свою очередь, надеялись на контратаки и пытались пользоваться именно ими. В том числе и Миколенко часто подключался, несколько раз точно простреливая, но партнеры промахивались из пределов штрафной.

“Дачники” активно атаковали обоими флангами, пока не поняли, что Миколенко съедает всех и все на своей бровке. Кебано был буквально выключен, но даже Уилсон, который появился на финальные 25 минут вместо вингера, ситуацию в зоне украинца не изменил. Поэтому "Фулхэм" сместил вектор атак на левый фланг.

А вот там уже Виллиан создавал больше: он несколько раз пробивал по воротам после перерыва, но только на 52-й минуте это было хоть немного опасно. Во всех остальных случаях игроки обеих команд по-максимуму пытались мешать оппонентам нанести хороший удар. Все это вылилось в 0:0. Кстати, вторые 0:0 для каждой из команд в этом сезоне.

"Фулхэм" нанес сегодня 24 удара по воротам соперника, но так и не забил. Это самый большой показатель в АПЛ за последние 19 лет. В частности, Митрович записал на свой счет 10 выстрелов, но большинство из них были в молоко.

Но эти нули были не скучными. Хороший матч хороших середняков, которым нужно работать над игрой в финальной фазе атаки. В итоге оба набрали по одному очку и могут быть этим довольны.

Фулхэм – Эвертон 0:0

Фулхэм: Лено – Б. Рид (Тете 76), Диоп, Рим, Робинсон – Г. Рид, Пальинья – Кебано (Уилсон 67), Перейра (Кейрни 76), Виллиан – Митрович

Эвертон: Пикфорд – Коулмен (Паттерсон 64), Тарковски, Коуди, Миколенко – Гейе (Гарнер 65), Онана – Грей (Макнил 76), Ивоби, Гордон (Мопе 86) – Калверт-Льюин

Предупреждения: Митрович 24, Б. Рид 58 – Онана 64