Ливерпуль проиграл на своем поле в матче АПЛ впервые с марта 2021-го года. Для одного из лидеров команды это первое фиаско на Энфилде

В матче 14-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своем поле уступил "Лидсу" Джесси Марша. Таким образом, команда Юргена Клоппа прервала длившуюся полтора года беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ.

В последний раз "Ливерпуль" проигрывал дома в матче чемпионата Англии седьмого марта 2021-го года. Тогда в рамках 27-го тура сильнее был "Фулхэм".

Отметим, что в сегодняшнем матче против "Лидса" "Ливерпуль" пропустил быстрый гол от Родриго, через десять минут отыгрался усилиями Салаха, но перед финальным свистком получил гол от Самервилла.

Интересно, что для одного из лидеров ливерпульской команды, - Вирджила Ван Дейка, - это поражение стало первым в карьере в матчах АПЛ на Энфилде.

