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Нарушенный домашний уют. Ливерпуль – Лидс 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль - Лидс ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.10.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Нарушенный домашний уют. Ливерпуль – Лидс 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне "Ливерпулю" приходится сражаться не только с соперниками, но и с самим собой. Иногда дает сбой психология, а иногда появляются проблемы с игровой формой. Так или иначе, это выливается в неприятные мгновения. Такие, как поражение от "Лидса".

"Ливерпуль" проиграл дома в матче АПЛ впервые с марта 2021-го года. Для кого-то из игроков, а точнее – для Вирджила Ван Дейка, это вообще было первое домашнее поражение в чемпионате Англии за все время пребывания в команде. Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Английская Премьер-лига, 14-й тур
"Ливерпуль" – "Лидс" 1:2
Голы: Салах 14 – Родриго 4, Саммервилл 89

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В статье: Ливерпуль Лидс Юнайтед
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