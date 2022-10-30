Нарушенный домашний уют. Ливерпуль – Лидс 1:2. Видео голов и обзор матча

В этом сезоне "Ливерпулю" приходится сражаться не только с соперниками, но и с самим собой. Иногда дает сбой психология, а иногда появляются проблемы с игровой формой. Так или иначе, это выливается в неприятные мгновения. Такие, как поражение от "Лидса".

"Ливерпуль" проиграл дома в матче АПЛ впервые с марта 2021-го года. Для кого-то из игроков, а точнее – для Вирджила Ван Дейка, это вообще было первое домашнее поражение в чемпионате Англии за все время пребывания в команде. Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Английская Премьер-лига, 14-й тур

"Ливерпуль" – "Лидс" 1:2

Голы: Салах 14 – Родриго 4, Саммервилл 89