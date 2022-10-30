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Конте: После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас

Англия
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Победа над "Борнмутом" далась непросто

Конте: После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" дал комментарий после матча с "Борнмутом" (3:2) в АПЛ:

"Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Также они проявили спортивную злость – я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер.

При 0:2 я считал, что у нас еще есть возможность выиграть. После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас. Я попросил их проявить характер, быть более ответственными и решительными.

В итоге они не смирились с поражением, и мы заслужили победу, ведь мы создавали моменты", – сказал Конте.

Напомним, на 57-й минуте "шпоры" проигрывали 0:2, а победный гол они забили на 92-й.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Борнмут (Англия)
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Источник:
BBC

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