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Конте: После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас
Победа над "Борнмутом" далась непросто
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Наставник "Тоттенхэма" дал комментарий после матча с "Борнмутом" (3:2) в АПЛ:
"Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Также они проявили спортивную злость – я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер.
При 0:2 я считал, что у нас еще есть возможность выиграть. После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас. Я попросил их проявить характер, быть более ответственными и решительными.
В итоге они не смирились с поражением, и мы заслужили победу, ведь мы создавали моменты", – сказал Конте.
Напомним, на 57-й минуте "шпоры" проигрывали 0:2, а победный гол они забили на 92-й.
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