Клопп: Мы не сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов, играя так нестабильно, как сейчас

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о перспективах команды попасть в топ-4 АПЛ:

"На самом деле, это не главная моя забота. Есть много других. Но, конечно, я не так глуп, чтобы не знать про отставание и про то, кто там наверху. Однако мы не можем квалифицироваться в Лигу чемпионов, играя так нестабильно, как мы делаем это сейчас.

Надо исправляться – и тогда посмотрим, где мы окажемся. Знаем, что все возможно. Или многое возможно. Но для этого надо побеждать, а у нас пока не получается часто выигрывать", – сказал Клопп.