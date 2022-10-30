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Клопп: Мы не сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов, играя так нестабильно, как сейчас
Тренер понимает всю сложность ситуаци"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о перспективах команды попасть в топ-4 АПЛ:
"На самом деле, это не главная моя забота. Есть много других. Но, конечно, я не так глуп, чтобы не знать про отставание и про то, кто там наверху. Однако мы не можем квалифицироваться в Лигу чемпионов, играя так нестабильно, как мы делаем это сейчас.
Надо исправляться – и тогда посмотрим, где мы окажемся. Знаем, что все возможно. Или многое возможно. Но для этого надо побеждать, а у нас пока не получается часто выигрывать", – сказал Клопп.
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