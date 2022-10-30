Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алиссон: Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. По-настоящему разочарованы
Бразилец хочет, чтобы команда перестала так ошибаться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон недоволен пропущенными от "Лидса" (1:2) голами во вчерашнем матче:
"Нам нужно хорошенько подумать о том, что мы сегодня сделали неправильно. Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. Я должен был выручить команду в случае со вторым.
В атаке у нас были моменты. Мы по-настоящему разочарованы из-за результата. Это Премьер-лига. Тут не дают свободно дышать. Нужно биться в каждой игре.
Когда теряешь очки дома, хотя нуждаешься в них, это раздражает, но нельзя позволить этому чувству влиять на следующий матч", – сказал Алиссон.
Популярное сейчас
- Ломаченко – Ортис: Видео-обзор фантастического поединка
- Ломаченко победил американца Ортиса в ярком рейтинговом бою
- Роберт-спаситель. Валенсия - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
- Роналду тайно получил от Ювентуса 20 миллионов евро. Эту сумму не вносили в финансовую отчетность
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО