Алиссон: Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. По-настоящему разочарованы

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон недоволен пропущенными от "Лидса" (1:2) голами во вчерашнем матче:

"Нам нужно хорошенько подумать о том, что мы сегодня сделали неправильно. Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. Я должен был выручить команду в случае со вторым.

В атаке у нас были моменты. Мы по-настоящему разочарованы из-за результата. Это Премьер-лига. Тут не дают свободно дышать. Нужно биться в каждой игре.

Когда теряешь очки дома, хотя нуждаешься в них, это раздражает, но нельзя позволить этому чувству влиять на следующий матч", – сказал Алиссон.