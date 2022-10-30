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Алиссон: Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. По-настоящему разочарованы

Англия
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Бразилец хочет, чтобы команда перестала так ошибаться

Алиссон: Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. По-настоящему разочарованы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Ливерпуля" Алиссон недоволен пропущенными от "Лидса" (1:2) голами во вчерашнем матче:

"Нам нужно хорошенько подумать о том, что мы сегодня сделали неправильно. Мы пропустили два гола, которые не должны были пропускать. Я должен был выручить команду в случае со вторым.

В атаке у нас были моменты. Мы по-настоящему разочарованы из-за результата. Это Премьер-лига. Тут не дают свободно дышать. Нужно биться в каждой игре.

Когда теряешь очки дома, хотя нуждаешься в них, это раздражает, но нельзя позволить этому чувству влиять на следующий матч", – сказал Алиссон.

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В статье: Ливерпуль Лидс Юнайтед Алиссон Бекер
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Источник:
BBC

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