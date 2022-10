АПЛ. Арсенал - Ноттингем Форест 5:0. Назад к уверенным победам

“Арсенал” забил четыре гола в предыдущих пяти матчах, но в домашней игре против “Ноттингем Форест” “канониров” наконец-то прорвало и как результат – пять голов за 90 минут, восьмая подряд домашняя победа в сезоне, шестая в АПЛ и первая из них – без пропущенных голов. После малоудачных поединков с “Лидсом”, “Саутгемптоном” и “ПСВ” команде Артеты наконец-то удалось реализовать все задуманное.

Тренер “Арсенала” говорил о необходимости “перезагрузки и анализа” после поражения ПСВ и домашняя работа видимо была проведена успешно. Прежде всего в плане психологии. “Арсенал” начал матч с “Ноттингем Форест” в полной уверенности в своих силах и быстро забил первый гол.

Прекрасное взаимодействие продемонстрировали Мартинелли и Сака. Бразилец из центральной зоны отправил мяч на фланг Сака, начал движение в штрафную, и дождался ответной передачи от воспитанника “Арсенала”. Кросс был не самым удобным, но Мартинелли смог вытянуться и из непростого положения пробить головой.

Сака продолжал терроризировать левый фланг “Фореста”, и вскоре создал еще один момент для Жезуса, но форвард “Арсенала” пробил выше. А затем дубль мог оформлять Мартинелли, но его удар с линии ворот вынес Лоди.

Букайо Сака был лучшим игроком “Арсенала” на старте матча, но он даже не смог доиграть первый тайм. 21-летний вингер получил повреждение, дважды пытался продолжить игру после падений на газон, но в итоге понял, что продолжить игру не сможет. Артета и его помощники приняли интересное решение выпустить вместо Саки Риса Нелсона, а не Нкетию, Виейра или Маркиньоса. 22-летний летний Нелсон в последний раз появлялся на поле в матче АПЛ в середине августа, и в заявке на игру его могло и не быть, если бы в порядке были Зинченко, Эльнени и Смит-Роу. Но это решение Артеты полностью оправдало себя.

Нелсон проявит себя после перерыва, но в конце первого тайма у “Арсенала” было несколько минут нервных минут. У “Фореста” был даже шанс сравнять счет. Габриэл подарил мяч Лингарду в своей штрафной, но Бен Уайт выполнил отчаянный подкат под удар игрока “Фореста”.

“Арсенал” имел все шансы решать все вопросы в первом тайме, но отправился в раздевалку с минимальным преимуществом. Именно неспособность довести свое дело до конца едва не стоила “канонирам” победы над “Лидсом”, и потом она привела в ничье с “Сотоном”.

Но сегодня у “Арсенала” все получилось. И неожиданно проявил себя Рисс Нелсон, карьера которого немного забуксовала в последние сезоны. На 49-й минуте Парти отдал прекрасный обостряющий пас на Джаку, экс-капитан перевел на Жезуса, а бразилец выполнил пас свободному Нелсону. 22-летний вингер ложным замахом уложил на газон двух игроков “Фореста”, первый его удар парировал Хендерсон, но сам же Нелсон был на добивании.

Через три минуты Нелсон забил еще один гол. В этот раз “Арсенал” смог провести свою атаку в штрафной, в плотном окружении игроков “Фореста”, но все они были пассивными, Жезус отдал пас между двумя игроками, а Нелсон пробил с близкой дистанции.

3:01 - There were two years and 107 days between Reiss Nelson's first and second goals in the Premier League, and just three minutes and one second between his second and third goals. Typical. pic.twitter.com/8ndv6HJeIf