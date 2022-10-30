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АПЛ. Арсенал - Ноттингем Форест 5:0. Назад к уверенным победам

Англия
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Канониры возвращаются на первое место после разгромной победы над аутсайдером 

АПЛ. Арсенал - Ноттингем Форест 5:0. Назад к уверенным победам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” забил четыре гола в предыдущих пяти матчах, но в домашней игре против “Ноттингем Форест” “канониров” наконец-то прорвало и как результат – пять голов за 90 минут, восьмая подряд домашняя победа в сезоне, шестая в АПЛ и первая из них – без пропущенных голов. После малоудачных поединков с “Лидсом”, “Саутгемптоном” и “ПСВ” команде Артеты наконец-то удалось реализовать все задуманное.

Тренер “Арсенала” говорил о необходимости “перезагрузки и анализа” после поражения ПСВ и домашняя работа видимо была проведена успешно. Прежде всего в плане психологии. “Арсенал” начал матч с “Ноттингем Форест” в полной уверенности в своих силах и быстро забил первый гол.

Прекрасное взаимодействие продемонстрировали Мартинелли и Сака. Бразилец из центральной зоны отправил мяч на фланг Сака, начал движение в штрафную, и дождался ответной передачи от воспитанника “Арсенала”. Кросс был не самым удобным, но Мартинелли смог вытянуться и из непростого положения пробить головой.

Сака продолжал терроризировать левый фланг “Фореста”, и вскоре создал еще один момент для Жезуса, но форвард “Арсенала” пробил выше. А затем дубль мог оформлять Мартинелли, но его удар с линии ворот вынес Лоди.

Букайо Сака был лучшим игроком “Арсенала” на старте матча, но он даже не смог доиграть первый тайм. 21-летний вингер получил повреждение, дважды пытался продолжить игру после падений на газон, но в итоге понял, что продолжить игру не сможет. Артета и его помощники приняли интересное решение выпустить вместо Саки Риса Нелсона, а не Нкетию, Виейра или Маркиньоса. 22-летний летний Нелсон в последний раз появлялся на поле в матче АПЛ в середине августа, и в заявке на игру его могло и не быть, если бы в порядке были Зинченко, Эльнени и Смит-Роу. Но это решение Артеты полностью оправдало себя.

Нелсон проявит себя после перерыва, но в конце первого тайма у “Арсенала” было несколько минут нервных минут. У “Фореста” был даже шанс сравнять счет. Габриэл подарил мяч Лингарду в своей штрафной, но Бен Уайт выполнил отчаянный подкат под удар игрока “Фореста”.

“Арсенал” имел все шансы решать все вопросы в первом тайме, но отправился в раздевалку с минимальным преимуществом. Именно неспособность довести свое дело до конца едва не стоила “канонирам” победы над “Лидсом”, и потом она привела в ничье с “Сотоном”.

Но сегодня у “Арсенала” все получилось. И неожиданно проявил себя Рисс Нелсон, карьера которого немного забуксовала в последние сезоны. На 49-й минуте Парти отдал прекрасный обостряющий пас на Джаку, экс-капитан перевел на Жезуса, а бразилец выполнил пас свободному Нелсону. 22-летний вингер ложным замахом уложил на газон двух игроков “Фореста”, первый его удар парировал Хендерсон, но сам же Нелсон был на добивании.

Через три минуты Нелсон забил еще один гол. В этот раз “Арсенал” смог провести свою атаку в штрафной, в плотном окружении игроков “Фореста”, но все они были пассивными, Жезус отдал пас между двумя игроками, а Нелсон пробил с близкой дистанции.

Шоу Нелсона продолжалось. Проходит еще пять минут и воспитанник “канониров” выкатил мяч под удар Парти и центрхав “Арсенала” красиво уложил мяч в ворота.

Оставалось играть более 30 минут, и никаких вопросов относительно победителя не оставалось. После серии замен двух команд “Арсенал” забил пятый гол. Жезус сделал вторую голевую передачу, а голом отличился капитан команды Мартин Эдегор.

5:0 – “Арсенал” на первом месте, “Ноттингем Форест” на последнем. На своем поле новичок лиги способен противостоять сильнейшим командам лиги, но в выездных поединках игры как таковой у “Фореста” нет.

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Ноттингем Форест” 5:0

Голы: Мартинелли 5, Нелсон 49, Нелсон 52, Парти 57, Эдегор 78

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба (Тирни 76), Габриэл, Томиясу (Соареш 63) – Парти, Джака (Нкетиа 75) – Сака (Нелсон 27), Эдегор, Мартинелли (Виейра 63) – Жезус

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье, Кук, Маккенна, Лоди (Уильямс 64) – Йейтс, Фройлер, Куяте (О’Брайен 81) – Гиббз-Уайт (Джонсон 56), Авонийи (Уоррэлл 64), Лингард (Деннис 56)

Предупреждение: Гиббз-Уайт 44

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета Ноттингем Форест АПЛ
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