Тен Хаг: Криштиану – важный игрок. Мы рады, что он здесь

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что считает Криштиану Роналду важным игроком "Манчестер Юнайтед". У тренера спросили, извинился ли 37-летний португалец за свой демарш в матче с "Тоттенхэмом", когда он отказался выходить на замену:

– Извинился ли Роналду?

– Об этом уже много сказано, я дал достаточно объяснений. Мы рады, что он здесь, Криштиану – важный игрок. В четверг он забил гол, и мы рады этому. Он может стать еще важнее, – сказал тен Хаг.