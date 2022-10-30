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Тен Хаг: Криштиану – важный игрок. Мы рады, что он здесь

Англия
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Коуч изменил свое отношение в Роналду

Тен Хаг: Криштиану – важный игрок. Мы рады, что он здесь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что считает Криштиану Роналду важным игроком "Манчестер Юнайтед". У тренера спросили, извинился ли 37-летний португалец за свой демарш в матче с "Тоттенхэмом", когда он отказался выходить на замену:

– Извинился ли Роналду?

– Об этом уже много сказано, я дал достаточно объяснений. Мы рады, что он здесь, Криштиану – важный игрок. В четверг он забил гол, и мы рады этому. Он может стать еще важнее, – сказал тен Хаг.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Твіттер Роналду

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