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Тен Хаг: Криштиану – важный игрок. Мы рады, что он здесь
Коуч изменил свое отношение в Роналду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что считает Криштиану Роналду важным игроком "Манчестер Юнайтед". У тренера спросили, извинился ли 37-летний португалец за свой демарш в матче с "Тоттенхэмом", когда он отказался выходить на замену:
– Извинился ли Роналду?
– Об этом уже много сказано, я дал достаточно объяснений. Мы рады, что он здесь, Криштиану – важный игрок. В четверг он забил гол, и мы рады этому. Он может стать еще важнее, – сказал тен Хаг.
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