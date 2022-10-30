Агент Антонио Рюдигера обвиняется в вымогательстве 300 тысяч фунтов

Футбольный агент Саиф Руби, представляющий, среди прочих, защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера, обвиняется в вымогательстве. В заявлении британской полиции сказано, что он "отправлял злонамеренные сообщения".

Как сообщает издание The Athletic, среди жертв шантажа Руби – бывшая генеральный директор лондонского "Челси" Марина Грановская. Агент требовал у нее 300 тысяч фунтов за участие в трансфере.

Руди уже был выпущен под залог, и вскоре предстанет перед судом. Его юрист заявил, что тот отрицает все обвинения. В июне 2022 года Антонио Рюдигер перешел из "Челси" в мадридский "Реал" в качестве свободного агента.