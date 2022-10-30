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Гвардиола: Эрлинг Холанд не сыграет против Севильи

Англия
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Ман Сити не будут рисковать своим лидером в последнем туре ЛЧ

Гвардиола: Эрлинг Холанд не сыграет против Севильи

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на пресс-конференции после матча против "Лестера", который "горожане" выиграли со счетом 1:0, рассказал о сроках возвращения форварда Эрлинга Холанда:

"Не знаю [когда он точно вернется]. У него повреждение связок. Ему уже лучше, однако у нас есть еще неделя. Он не сыграет против "Севильи" [в последнем туре Лиги Чемпионов], ведь мы уже вышли из группы. Надеюсь, он сможет помочь нам против "Фулхэма". Если нет – сыграет уже с "Челси" в Кубке Лиги".

В текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 22 гола и отдал 3 ассиста в 16 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах. В АПЛ он забил 17 голов в 11 играх, в том числе сделав по хет-трику в трех домашних матчах подряд.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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