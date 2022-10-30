Криштиану Роналду выйдет в основе впервые за три матча АПЛ. Стартовые составы на матч МЮ – Вест Хэм

"Манчестер Юнайтед" и лондонский "Вест Хэм" объявили стартовые составы на предстоящий матч в рамках 14 тура АПЛ. Примечательно, что в основе "МЮ", впервые за три игры в Премьер-лиге, сыграет Криштиану Роналду.

Игры против "Челси" и "Тоттенхэма" португалец полностью провел в запасе, не выйдя даже на замену. Всего в текущем сезоне АПЛ Роналду отыграл восемь матчей, забив один гол. В Лиге Европы Криштиану появился в пяти играх, забил два гола (в обоих матчах с "Шериффом") и отдал один ассист.

Стартовый состав "Ман Юнайтед":

Де Хеа – Далот, Магуайр, Лисандро Мартинез, Шоу – Каземиро, Эриксен, Бруну Фернандеш – Эланга, Рэшфорд, Роналду

Стартовый состав "Вест Хэма":

Фабиански – Керер, Доусон, Зума, Крессвелл – Соучек, Доунс, Райс – Боуэн, Бенрама, Скамакка