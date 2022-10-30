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Маркус Рэшфорд забил 100 гол за МЮ. Лишь 21 игроку до него это удалось
Единственный действующий футболист, который также этого добился – Криштиану Роналду
Фото: ESPN
Английский форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сегодня забил "Лестеру" в матче 14 тура АПЛ. Этот гол стал 100-м для него за "МЮ". Для достижения этой отметки ему понадобилось 318 матчей во всех турнирах.
Таким образом, Рэшфорд стал лишь 22-м игроком в истории клуба, которому удалось забить 100 голов за команду. Последний, кому покорилось это достижение – Уэйн Руни. Он это сделал в 2009 году.
Единственный действующий футболист из этих 21 – португальский форвард "МЮ" Криштиану Роналду. Всего за "Ман Юнайтед" он забил 145 голов в 344 играх.
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