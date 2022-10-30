Букайо Сака все же сможет сыграть на ЧМ в Катаре. Сегодня он получил повреждение

Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака вышел в стартовом составе команды на сегодняшний матч АПЛ против "Ноттингем Форест", однако был заменен уже на 27-й минуте игры.

На протяжении этого времени англичанин получил множество ударов по ногам, и даже на время покинул поле для лечения. Однако, позже принял решение, что не может продолжать игру. Тренер "Арсенала" Микель Артета после матча ("Арсенал" победил со счетом 5:0) прокомментировал слухи о том, что Букайо может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы: