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Букайо Сака все же сможет сыграть на ЧМ в Катаре. Сегодня он получил повреждение

Англия
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Лидер Арсенала был заменен уже в первом тайме

Букайо Сака все же сможет сыграть на ЧМ в Катаре. Сегодня он получил повреждение

Фото: Arsenal

UA-Футбол
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Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака вышел в стартовом составе команды на сегодняшний матч АПЛ против "Ноттингем Форест", однако был заменен уже на 27-й минуте игры.

На протяжении этого времени англичанин получил множество ударов по ногам, и даже на время покинул поле для лечения. Однако, позже принял решение, что не может продолжать игру. Тренер "Арсенала" Микель Артета после матча ("Арсенал" победил со счетом 5:0) прокомментировал слухи о том, что Букайо может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы:

"Надеюсь, что нет. Это был плохой удар по ногам, он хромал, но дальнейшего развития этого я не вижу. И по ноге, и по лодыжке, его несколько раз ударили".

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В статье: Арсенал (Лондон) Чемпионат мира 2022 Букайо Сака
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