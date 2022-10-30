Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Букайо Сака все же сможет сыграть на ЧМ в Катаре. Сегодня он получил повреждение
Лидер Арсенала был заменен уже в первом тайме
Фото: Arsenal
Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака вышел в стартовом составе команды на сегодняшний матч АПЛ против "Ноттингем Форест", однако был заменен уже на 27-й минуте игры.
На протяжении этого времени англичанин получил множество ударов по ногам, и даже на время покинул поле для лечения. Однако, позже принял решение, что не может продолжать игру. Тренер "Арсенала" Микель Артета после матча ("Арсенал" победил со счетом 5:0) прокомментировал слухи о том, что Букайо может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы:
"Надеюсь, что нет. Это был плохой удар по ногам, он хромал, но дальнейшего развития этого я не вижу. И по ноге, и по лодыжке, его несколько раз ударили".
Популярное сейчас
- Динамо шокировало Кривбасс двумя голами за две минуты. Ванат снова забивает. ВИДЕО
- Возраст - не помеха. 10 ветеранов, которые дольше всех задержались в УПЛ
- УПЛ. Днепр-1 - Черноморец 1:0. Справились и без переноса
- Легенда Ливерпуля похвалил Мудрика: Он был одним из лучших в Лиге чемпионов
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО