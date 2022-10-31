Юрген Клопп: Моя работа заключается в том, чтобы быть тут в трудный период. Не только, когда светит солнце и вручают трофеи

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о последних результатах команды. ""Нужно работать и использовать это (поражения – прим. ред.) себе во благо", – приводит его слова Sky Sports.

В субботу "Ливерпуль" дома уступил "Лидсу" (1:2). "Красные" идут на 9 месте после 12 туров АПЛ. "Ливерпуль" набрал 16 очков.

"В игре с "Лидсом" у нас было несколько хороших моментов. Вратарь "Лидса" провел исключительную игру. "Нужно работать и использовать это (поражения – прим. ред.) себе во благо.

В этом и заключается задача на данный момент. Избегая ошибок и сохраняя хорошее, постепенно можно добиться успеха. Это никогда не было быстрым решением, и теперь, похоже, решение не будет быстрым. Но мы не прекратим борьбу.

Я ничего не читал, но теперь, вероятно, меня будут судить. Люди смотрят на меня и говорят, что я выгляжу усталым или что-то в этом роде. Это не так. Я не могу оправдываться этим.

Моя работа заключается не только в том, чтобы быть здесь в тот момент, когда светит солнце и кто-то вручает нам трофей. Моя работа также заключается в том, чтобы быть здесь в по-настоящему трудный период, и я сделаю это, выкладываясь полностью или даже больше, 100 процентов", – сказал Юрген Клопп.