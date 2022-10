Руководство Ливерпуля полностью доверяет Клоппу. В клубе готовят топ-трансферы

Руководство "Ливерпуля" полностью доверяет Юргену Клоппу, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг. Зимой хотят подписать центрального полузащитника.

Сообщается, что несмотря на неудовлетворительные результаты, в клубе полностью доверяют Юргену Клоппу.

Сейчас в руководстве планируют большие трансферы на будущее лето, а также планируют усилить среднюю линию зимой.

Отмечается, что Клопп также не думает об уходе из клуба.

"Ливерпуль" идет на 9-м месте после 12-ти туров АПЛ. Клуб набрал 16 очков, а в последних двух играх Премьер-лиги потерпел поражение.

