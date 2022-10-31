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Руководство Ливерпуля полностью доверяет Клоппу. В клубе готовят топ-трансферы
Немецкий специалист слишком много дал "красным", чтобы просто так уйти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Ливерпуля" полностью доверяет Юргену Клоппу, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг. Зимой хотят подписать центрального полузащитника.
Сообщается, что несмотря на неудовлетворительные результаты, в клубе полностью доверяют Юргену Клоппу.
Сейчас в руководстве планируют большие трансферы на будущее лето, а также планируют усилить среднюю линию зимой.
Отмечается, что Клопп также не думает об уходе из клуба.
"Ливерпуль" идет на 9-м месте после 12-ти туров АПЛ. Клуб набрал 16 очков, а в последних двух играх Премьер-лиги потерпел поражение.
❗️X News #Klopp: Been told that he still has the total support of the owners. Klopp is also not thinking about resigning - confirmed. #LFC wants to invest in top transfers next summer - with Klopp. A central midfielder is wanted in winter already! @SkySportDE ????????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 31, 2022
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