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Руководство Ливерпуля полностью доверяет Клоппу. В клубе готовят топ-трансферы

Англия
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Немецкий специалист слишком много дал "красным", чтобы просто так уйти

Руководство Ливерпуля полностью доверяет Клоппу. В клубе готовят топ-трансферы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Ливерпуля" полностью доверяет Юргену Клоппу, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг. Зимой хотят подписать центрального полузащитника.

Сообщается, что несмотря на неудовлетворительные результаты, в клубе полностью доверяют Юргену Клоппу.

Сейчас в руководстве планируют большие трансферы на будущее лето, а также планируют усилить среднюю линию зимой.

Отмечается, что Клопп также не думает об уходе из клуба.

"Ливерпуль" идет на 9-м месте после 12-ти туров АПЛ. Клуб набрал 16 очков, а в последних двух играх Премьер-лиги потерпел поражение.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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