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Холанд пропустит матч с Севильей из-за травмы

Англия
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Для норвежца это уже вторая пропущенная игра подряд

Холанд пропустит матч с Севильей из-за травмы

Фото: https://twitter.com/ErlingHaaland

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропустит второй матч команды подряд. Об этом рассказал на предматчевой пресс-конфереции Пеп Гвардиола.

Норвежца не будет в заявке команды на матч Лиги чемпионов с "Севильей".

"Холанд чувствует себя лучше, если сравнивать с субботой и воскресеньем. Но он не готов на 100%. Мы не хотим рисковать – в этом нет смысла. Надеюсь, к матчу с "Фулхэмом" он вернется", – сказал Гвардиола.

До этого Эрлинг пропустил матч АПЛ с "Лестером" (1:0).

Нападающий получил повреждение в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд (0:0) и покинул поле в перерыве.

В этом сезоне он провел 16 матчей, забил 22 гола и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Манчестер Сити Севилья Эрлинг Холанд
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