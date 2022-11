Холанд пропустит матч с Севильей из-за травмы

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропустит второй матч команды подряд. Об этом рассказал на предматчевой пресс-конфереции Пеп Гвардиола.

Норвежца не будет в заявке команды на матч Лиги чемпионов с "Севильей".

До этого Эрлинг пропустил матч АПЛ с "Лестером" (1:0).

Нападающий получил повреждение в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд (0:0) и покинул поле в перерыве.

В этом сезоне он провел 16 матчей, забил 22 гола и отдал 3 голевые передачи.

PEP ???? For tomorrow he (Haaland) is not available. #ManCity