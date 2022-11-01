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Холанд пропустит матч с Севильей из-за травмы
Для норвежца это уже вторая пропущенная игра подряд
Фото: https://twitter.com/ErlingHaaland
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропустит второй матч команды подряд. Об этом рассказал на предматчевой пресс-конфереции Пеп Гвардиола.
Норвежца не будет в заявке команды на матч Лиги чемпионов с "Севильей".
"Холанд чувствует себя лучше, если сравнивать с субботой и воскресеньем. Но он не готов на 100%. Мы не хотим рисковать – в этом нет смысла. Надеюсь, к матчу с "Фулхэмом" он вернется", – сказал Гвардиола.
До этого Эрлинг пропустил матч АПЛ с "Лестером" (1:0).
Нападающий получил повреждение в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд (0:0) и покинул поле в перерыве.
В этом сезоне он провел 16 матчей, забил 22 гола и отдал 3 голевые передачи.
PEP ???? For tomorrow he (Haaland) is not available. #ManCity— Manchester City (@ManCity) November 1, 2022
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