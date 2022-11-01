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Агент Клоппа: Юрген не намерен уходить из Ливерпуля. Он пользуется поддержкой руководства

Англия
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Ещё раз разрядили атмосферу

Агент Клоппа: Юрген не намерен уходить из Ливерпуля. Он пользуется поддержкой руководства

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Агент Юргена Клоппа Марк Косицке прокомментировал возможный уход специалиста из "Ливерпуля". Слова представителя немецкого специалиста приводит Флориан Плеттенберг.

"Я могу заверить, что Юрген Клопп не намерен уходить из "Ливерпуля".

Владельцы клуба учитывали тот факт, что в этом сезоне могут возникнуть проблемы из-за напряженного прошлого сезона. Юрген пользуется поддержкой руководства и поддерживает с ним постоянный контакт. Он любит клуб, свою команду и болельщиков и полон решимости продолжить и успешно завершить период в "Ливерпуле".

Он не зря продлил свой контракт до 2026 года", – сказал Марк Косицке.

"Ливерпуль" сыграет сегодня с "Наполи" в 22:00.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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