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Брайтон осуществил первый трансфер под руководством Де Дзерби
Экс-тренер "Шахтера" работает над усилением новой команды
Фото: RosarioCentral
"Брайтон" объявил о приобретении 17-летнего атакующего полузащитника клуба "Росарио Сентраль" Факундо Буонанотте.
Он присоединится к команде в январе 2023 года. Контракт молодого игрока будет действовать до 2026 года с возможностью продлению ещё на один сезон. Переход игрока будет официально завершен, как только откроется зимнее трансферное окно.
По последним данным, трансфер аргентинца обойдется чайкам в 12 млн евро.
Факундо Буонанотте - воспитанник "Росарио Сентраль". За первую команду он дебютировал в феврале этого года. Кроме этого, в мае 2022 года хавбека впервые вызвали в сборную Аргентины U-20.
Стоит отметить, что Факундо станет первым подписание команды из Брайтон-энд-Хова в эпоху итальянского тренера Роберто Де Дзерби.
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