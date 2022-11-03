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Брайтон осуществил первый трансфер под руководством Де Дзерби

Англия
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Экс-тренер "Шахтера" работает над усилением новой команды

Брайтон осуществил первый трансфер под руководством Де Дзерби

Фото: RosarioCentral

Новина українською

"Брайтон" объявил о приобретении 17-летнего атакующего полузащитника клуба "Росарио Сентраль" Факундо Буонанотте.

Он присоединится к команде в январе 2023 года. Контракт молодого игрока будет действовать до 2026 года с возможностью продлению ещё на один сезон. Переход игрока будет официально завершен, как только откроется зимнее трансферное окно.

По последним данным, трансфер аргентинца обойдется чайкам в 12 млн евро.

Факундо Буонанотте - воспитанник "Росарио Сентраль". За первую команду он дебютировал в феврале этого года. Кроме этого, в мае 2022 года хавбека впервые вызвали в сборную Аргентины U-20.

Стоит отметить, что Факундо станет первым подписание команды из Брайтон-энд-Хова в эпоху итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Росарио Сентраль (Росарио)
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Источник:
brightonandhovealbion

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