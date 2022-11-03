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Каземиро – лучший игрок МЮ в октябре. Бразилец провел 9 матчей и забил 1 гол
Важнейший мяч в матче с "Челси"
Фото: twitter.com/ManUtd
Болельщики признали Каземиро лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в октябре. Он выходил на поле за "дьяволов" 9 раз, из которых лишь 1 – с замены.
Он обошел в голосовании Лисандро Мартинеса (31%), Маркуса Рашфорда (19%) и Диогу Далота (16%), набрав 34% голосов.
В этом сезоне 30-летний опорник провел за "МЮ" 16 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:manutd.com
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