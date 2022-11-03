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Каземиро – лучший игрок МЮ в октябре. Бразилец провел 9 матчей и забил 1 гол

Англия
(1 голосов)

Важнейший мяч в матче с "Челси"

Каземиро – лучший игрок МЮ в октябре. Бразилец провел 9 матчей и забил 1 гол

Фото: twitter.com/ManUtd

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Болельщики признали Каземиро лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в октябре. Он выходил на поле за "дьяволов" 9 раз, из которых лишь 1 – с замены.

Он обошел в голосовании Лисандро Мартинеса (31%), Маркуса Рашфорда (19%) и Диогу Далота (16%), набрав 34% голосов.

В этом сезоне 30-летний опорник провел за "МЮ" 16 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Каземиро Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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