Каземиро – лучший игрок МЮ в октябре. Бразилец провел 9 матчей и забил 1 гол

Болельщики признали Каземиро лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в октябре. Он выходил на поле за "дьяволов" 9 раз, из которых лишь 1 – с замены.

Он обошел в голосовании Лисандро Мартинеса (31%), Маркуса Рашфорда (19%) и Диогу Далота (16%), набрав 34% голосов.

В этом сезоне 30-летний опорник провел за "МЮ" 16 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.