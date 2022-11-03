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Роналду в старте МЮ третий матч подряд. В этот раз на матч с Сосьедадом

Англия
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К ноябрю стал игроком основы

Роналду в старте МЮ третий матч подряд. В этот раз на матч с Сосьедадом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч Лиги Европы с "Реал Сосьедадом". Это уже третий матч в основе для португальца подряд.

После своего отстранения Роналду попал в старт на матч с "Шерифом" в Лиге Европы на прошлой неделе. После этого "МЮ" играл с "Вест Хэмом" (1:0). Тогда Криштиану также начинал в стартовой 11-ке.

Матч начнется в 19:45.

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В статье: Криштиану Роналду Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Манчестер Юнайтед
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