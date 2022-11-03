Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду в старте МЮ третий матч подряд. В этот раз на матч с Сосьедадом
К ноябрю стал игроком основы
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч Лиги Европы с "Реал Сосьедадом". Это уже третий матч в основе для португальца подряд.
После своего отстранения Роналду попал в старт на матч с "Шерифом" в Лиге Европы на прошлой неделе. После этого "МЮ" играл с "Вест Хэмом" (1:0). Тогда Криштиану также начинал в стартовой 11-ке.
Матч начнется в 19:45.
???? Just in: this evening's United line-up...#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) November 3, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Открыт новый скин – летающий орк. Как 72 ОМБр им. Черных Запорожцев добила российский танк
- Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.11.2022
- Де Дзерби: путин забрал у меня Шахтер
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Новости по теме
- 23:55 Зарубежные ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 0:1. Манкунианцы уступают из-за сомнительного пенальти
- 21:25 Зарубежные Роналду дебютирует в Лиге Европы в матче против Сосьедада
- 07:00 Прогнозы на футбол Дебют Роналду в Лиге Европы? Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча на 08.09.2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн