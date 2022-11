Роналду в старте МЮ третий матч подряд. В этот раз на матч с Сосьедадом

Криштиану Роналду попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч Лиги Европы с "Реал Сосьедадом". Это уже третий матч в основе для португальца подряд.

После своего отстранения Роналду попал в старт на матч с "Шерифом" в Лиге Европы на прошлой неделе. После этого "МЮ" играл с "Вест Хэмом" (1:0). Тогда Криштиану также начинал в стартовой 11-ке.

Матч начнется в 19:45.

???? Just in: this evening's United line-up...#MUFC || #UEL