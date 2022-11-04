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Защитник сборной Англии пропустит чемпионат мира-2022
Бен Чилвелл получил травму в матче Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" и сборной Англии Бен Чилвелл пропустит предстоящий чемпионат мира-2022, который стартует 20 ноября в Катаре, информирует Daily Mail.
25-летний футболист получил повреждение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо" (2:1). Чилвелл не смог продолжить игру в компенсированное ко второму тайму время, схватившись за заднюю поверхность бедра. Он покидал пределы поля на костылях.
Вчера Чилвелл прошел тщательный медосмотр, после которого защитнику поставили окончательный диагноз — разрыв подколенного сухожилия второй степени. Таким образом, возобновление англичанина займет от четырех до 12 недель.
Сборная Англии сыграет свой первый матч на ЧМ-2022 21 ноября против Ирана.
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