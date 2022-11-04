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Рэпер Stormzy совместно с Adidas и МЮ создаст программу карьерного развития в футболе для темнокожих

Англия
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Рэпер Stormzy совместно с Adidas и МЮ создаст программу карьерного развития в футболе для темнокожих

Фото: twitter.com/stormzy

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Английский рэпер Stormzy совместно с Adidas, "Манчестер Юнайтед", "Фулхэмом" и Sky запустит программу карьерного развития под названием Merky FC. Об этом сообщает BBC.

"Мы надеемся вдохновить на реальные изменения в этой сфере", – сказал Stormzy.

В рамках инициативы темнокожая молодежь получит возможность стажироваться в различных областях футбола.

43% игроков Премьер-лиги и 34% игроков Английской футбольной лиги (EFL) являются чернокожими, но среди тренеров таких только 4,4%. Согласно другому исследованию, только 6,7% руководящих должностей в футболе занимают чернокожие или представители смешанного черного наследия.

Также Аdidas совместно с Fare Network провели исследование, согласно которому, 52% опрошенных чернокожих женщин хотели бы получить должность в футболе, но 40% считают, что не смогут ее получить из–за своего пола.

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В статье: Адидас Фулхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
bbc.com

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