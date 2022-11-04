Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рэпер Stormzy совместно с Adidas и МЮ создаст программу карьерного развития в футболе для темнокожих
Музыкант борется с расовым неравенством
Фото: twitter.com/stormzy
Английский рэпер Stormzy совместно с Adidas, "Манчестер Юнайтед", "Фулхэмом" и Sky запустит программу карьерного развития под названием Merky FC. Об этом сообщает BBC.
"Мы надеемся вдохновить на реальные изменения в этой сфере", – сказал Stormzy.
В рамках инициативы темнокожая молодежь получит возможность стажироваться в различных областях футбола.
43% игроков Премьер-лиги и 34% игроков Английской футбольной лиги (EFL) являются чернокожими, но среди тренеров таких только 4,4%. Согласно другому исследованию, только 6,7% руководящих должностей в футболе занимают чернокожие или представители смешанного черного наследия.
Также Аdidas совместно с Fare Network провели исследование, согласно которому, 52% опрошенных чернокожих женщин хотели бы получить должность в футболе, но 40% считают, что не смогут ее получить из–за своего пола.
We're just getting started.— Manchester United (@ManUtd) November 3, 2022
Creating a new generation of leaders with @Stormzy and #MerkyFC ????#MUFC || @adidasFootball
Популярное сейчас
- За очередного школьника бьются гранды, среди которых - Реал. Кто такой Эндрик
- Прикарпатье вырывает победу, сенсация в Умани. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Генштаб ВСУ – о потерях россиян за 3 ноября: Не рекорд, но мощно
- Руководство Ливерпуля полностью доверяет Клоппу. В клубе готовят топ-трансферы
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО