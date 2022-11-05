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Ман Юнайтед хочет купить Чупо-Мотинга. Бавария уверена, что сохранит его

Англия
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Также у "манкунианцев" есть еще один вариант

Ман Юнайтед хочет купить Чупо-Мотинга. Бавария уверена, что сохранит его

Lukas Barth-Tuttas - Pool/Getty Images

Новина українською

Английский Манчестер Юнайтед продолжает искать нападающего на трансферном рынке. Одной из опций "манкунианцы" считают 33-летнего форварда "Баварии" Эрика-Максима Чупо-Мотинга. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, переход может состояться летом – именно тогда у нападающего завершится текущий контракт с клубом.

В то же время Фабрицио Романо отмечает, что мюнхенцы уверены, что скоро оформят новое соглашение с игроком и его агентами.

Также Романо добавляет, что МЮ может подписать другого нападающего - форварда французского "Ренна" Мартена Терье. Этот трансфер может обойтись "красным дьяволам" в 45-50 млн евро.

Отметим, что Чупо-Мотинг выступает за “Баварию” с октября 2020-го года. С тех пор он провел в составе мюнхенцев 71 матч, отличившись 26 голами и девятью передачами.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Эрик-Максим Чупо-Мотинг
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Источник:
Fabrizio Romano

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