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Ман Юнайтед хочет купить Чупо-Мотинга. Бавария уверена, что сохранит его
Также у "манкунианцев" есть еще один вариант
Lukas Barth-Tuttas - Pool/Getty Images
Английский Манчестер Юнайтед продолжает искать нападающего на трансферном рынке. Одной из опций "манкунианцы" считают 33-летнего форварда "Баварии" Эрика-Максима Чупо-Мотинга. Об этом сообщает
По данным источника, переход может состояться летом – именно тогда у нападающего завершится текущий контракт с клубом.
В то же время Фабрицио Романо отмечает, что мюнхенцы уверены, что скоро оформят новое соглашение с игроком и его агентами.
Также Романо добавляет, что МЮ может подписать другого нападающего - форварда французского "Ренна" Мартена Терье. Этот трансфер может обойтись "красным дьяволам" в 45-50 млн евро.
Отметим, что Чупо-Мотинг выступает за “Баварию” с октября 2020-го года. С тех пор он провел в составе мюнхенцев 71 матч, отличившись 26 голами и девятью передачами.
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