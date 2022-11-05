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АПЛ. Семь голов в Лидсе, пять в Вулверхэмптоне, четыре в Ноттингеме

Англия
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Де Дзерби побеждает во втором матче подряд, Форест остается последним

АПЛ. Семь голов в Лидсе, пять в Вулверхэмптоне, четыре в Ноттингеме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Брайтон” 2:3

Голы: Гедеш 12, Невеш 35 (пен.) – Лаллана 10, Митома 44, Гросс 83

“Вулверхэмптон”: Са – Буэно, Килман, Коллинз, Семеду – Невеш, Бубакар Траоре (Ронан 90), Моутинью – Поденсе (Хонни 46), Хван (Адама Траоре 67), Гедеш (Аит-Нури 74)

“Брайтон”: Санчес – Эступиньян (Гилмор 82), Данк, Уэбстер, Гросс – Мак Аллистер, Кайседо – Митома (Велтман 90), Лаллана (Уэлбек 64), Марч – Троссард (Ундав 82)

Предупреждения: Хонни 62, Коллинз 65

Удаление: Семеду 45+5

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Борнмут” 4:3

Голы: Родриго 3 (пен.), Гринвуд 60, Купер 68, Саммервилл 84 – Тавернье 7, Биллинг 19, Соланке 48

“Лидс”: Мелье – Кристенсен, Кох, Купер, Стрейк – Адамс, Рока (Гринвуд 54) – Харрисон (Ньонто 46), Ааронсон, Саммервилл – Родриго (Гелхардт 81)

“Борнмут”: Траверс – Сенези (Ротуэлл 88), Мифем, Смит – Тавернье, Биллинг (Станислас 88), Лерма, Кук, Фредерикс (Стейси 73) – Соланке, Мур

Предупреждения: Кристенсен 61, Гелхардт 90+3 – Лерма 45+1, Мифем 52

Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Брентфорд” 2:2

Голы: Гиббз-Уайт 20, Йоргенсен 90+6 (авт.) – Мбемо 45+3 (пен.), Висса 75

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье, Кук (Сарридж 90), Маккенна, Уильямс – Йейтс, Фройлер (Лингард 79), Куяте (О’Брайен 66) – Гиббз-Уайт, Джонсон, Деннис (Авонийи 79)

“Брентфорд”: Райя – Генри, Пиннок, Ми, Расмуссен – Дасилва (Канос 80), Янельт (Оньека 46), Йенсен (Годдос 86) – Висса, Льюис-Поттер (Дамсгор 60), Мбемо (Йоргенсен 81)

Предупреждения: Йейтс 35, Хендерсон 45+1 – Янельт 31, Мбемо 70

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Фулхэм” 2:1

Голы: Альварес 17, Холанд 90+5 (пен.) – Перейра 28 (пен.)

Удаление: Канселу 26

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Ноттингем Форест Брентфорд АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут (Англия) Лидс Юнайтед Роберто Де Дзерби
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