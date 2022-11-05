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Ключевой игрок сборной Англии пропустит ЧМ-2022 из-за травмы бедра

Англия
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Защитнику придется потратить много времени на восстановление

Ключевой игрок сборной Англии пропустит ЧМ-2022 из-за травмы бедра

Armend NIMANI AFP/File

Новина українською

Защитник "Челси" и сборной Англии Бен Чилуэлл не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.

Игрок "Челси" получил повреждение на последних минутах матча Лиги чемпионов против загребского "Динамо" (2:1). У него было подозрение на разрыв мышц задней поверхности бедра.

Клуб провел сканирование и сообщил, что у игрока обнаружена серьезная травма, из-за которой он пропустит ЧМ-2022. Точный диагноз не сообщается. Если подозрение на разрыв мышц подтвердилось, то срок восстановления составит около 3 месяцев.

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В статье: Челси (Лондон) Национальная сборная Англии Бен Чилвелл
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Источник:
Сайт ФК "Челси"

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