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Саутгейт - о ЧМ в Катаре: Мы должны уважать страну с другой культурой, религией и традициями

Англия
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Коуч призвал к толерантности

Саутгейт - о ЧМ в Катаре: Мы должны уважать страну с другой культурой, религией и традициями

Фото: englandfootball.com

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Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о проведении чемпионата мира в Катаре:

– В Катаре пройдет, пожалуй, самый спорный чемпионат мира в истории, учитывая вопрос о правах человека и эксплуатации мигрантов. Харри Кейн и другие капитаны будут носить разноцветную повязку One Love в знак поддержки меньшинств и разнообразия. Этого достаточно?

– После обсуждения с правозащитными ассоциациями мы, как представители сборных, потребовали компенсации для работников чемпионата мира, а также создания для них центра в Катаре. Но мы также должны быть реалистами в отношении целей, которых мы можем достичь.

Катар – это страна с другой религией, она сложна: нужно найти правильный баланс. Например, я уже три раза был в Катаре, и все работники этого мероприятия ясно сказали мне, что они хотят, чтобы чемпионат мира состоялся – потому что это тоже может поспособствовать осуществлению перемен, даже если мы будем просто обсуждать эти темы.

Конечно, это не будет похоже на чемпионат мира на Западе. Но мы должны уважать страну с культурой, религией и традициями, отличными от наших. Я не думаю, что я тот человек, который должен говорить, как нужно руководить чужой страной.

Но, конечно, у нас есть ответственность и возможность пролить свет на некоторые аспекты, которые можно улучшить. Это уже много для того, чтобы иметь возможность что-то изменить, – сказал главный тренер сборной Англии.

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В статье: ЧМ-2022 Катар Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии
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Источник:
La Repubblica

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