Конкурент для Миколенка? Эвертон заинтересовался левым защитником сборной Германии

Ливерпульский "Эвертон" заинтересовался подписанием левого защитника "Интера" и сборной Германии Робина Госенса. Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на FcInterNews.

"Ириски" хотят оформить трансфер футболиста уже следующей зимой. Кроме "Эвертона" в услугах Госенса заинтересованы еще "Боруссия" М, "Айнтрахт" Ф и "Байер".

Отметим, что Робин обычно играет левого латераля в схеме с тремя центрбеками. Он может закрыть всю левую бровку.

Напомним, что "Эвертон" в минувшее зимнее трансферное окно оформил трансфер Виталия Миколенко, заплатив киевскому "Динамо" 23,5 миллиона евро.

Добавим, что Госенс присоединился к “Интеру” с “Аталанты” в январе этого года на правах аренды с обязательным правом выкупа. Это право должно вступить в силу следующим летом. В общей сложности немец провел в составе миланцев 24 матча, в том числе 15 из них в этом сезоне.