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Холанд вернулся в заявку Манчестер Сити на матч после травмы

Англия
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Впервые в этом сезоне АПЛ на скамейке для запасных

Холанд вернулся в заявку Манчестер Сити на матч после травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд впервые за три последних матча попал в заявку команды на поединок. Норвежец начнет встречу 15-го тура АПЛ против "Фулхэма" на скамье для запасных.

Форвард пропустил последние два матча против "Лестера" и "Севильи" из-за травмы, полученной во встрече с "Боруссией" Д в Лиге чемпионов. Тогда норвежец покинул поле после первого тайма из-за болезни и удару по стопе.

Отметим также, что Холанд впервые в этом сезоне АПЛ не выйдет в старте, но будет в заявке. До этого он 11 раз играл с первых минут, отличившись 17-ю голами в воротах соперника.

"Манчестер Сити" и "Фулхэм" начнут в 17:00.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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