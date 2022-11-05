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Холанд вернулся в заявку Манчестер Сити на матч после травмы
Впервые в этом сезоне АПЛ на скамейке для запасных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд впервые за три последних матча попал в заявку команды на поединок. Норвежец начнет встречу 15-го тура АПЛ против "Фулхэма" на скамье для запасных.
Форвард пропустил последние два матча против "Лестера" и "Севильи" из-за травмы, полученной во встрече с "Боруссией" Д в Лиге чемпионов. Тогда норвежец покинул поле после первого тайма из-за болезни и удару по стопе.
Отметим также, что Холанд впервые в этом сезоне АПЛ не выйдет в старте, но будет в заявке. До этого он 11 раз играл с первых минут, отличившись 17-ю голами в воротах соперника.
"Манчестер Сити" и "Фулхэм" начнут в 17:00.
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