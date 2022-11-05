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АПЛ. Манчестер Сити вырывает победу у Фулгема на последних секундах благодаря пенальти

Англия
(1 голосов)

"Горожане" были в шаге от первой домашней ничьей в сезоне

АПЛ. Манчестер Сити вырывает победу у Фулгема на последних секундах благодаря пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Манчестер Сити – Фулхэм 2:1

Голы: Альварес 16, Холанд 90+5 (пен.) – Перейра 28 (пен.)

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунс, Аканджи, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Диаш 90+7) – Силва, Альварес (Холанд 64), Грилиш (Фоден 64)

Фулхэм: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон – Г. Рид, Пальинья – Уилсон (Джеймс 76), Перейра (Харрис 88), Виллиан (Мбабу 80) – Винисиус (Кейрни 76)

Предупреждения: Силва 45+3, Холанд 90+6 – Перейра 28, Г. Рид 45, Тете 63, Робинсон 90

Удаление: Канселу 26 (прямая красная)

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити Жоау Канселу Андреас Перейра Эрлинг Холанд Хулиан Альварес
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