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АПЛ. Манчестер Сити вырывает победу у Фулгема на последних секундах благодаря пенальти
"Горожане" были в шаге от первой домашней ничьей в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 15-й тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
Манчестер Сити – Фулхэм 2:1
Голы: Альварес 16, Холанд 90+5 (пен.) – Перейра 28 (пен.)
Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунс, Аканджи, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Диаш 90+7) – Силва, Альварес (Холанд 64), Грилиш (Фоден 64)
Фулхэм: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон – Г. Рид, Пальинья – Уилсон (Джеймс 76), Перейра (Харрис 88), Виллиан (Мбабу 80) – Винисиус (Кейрни 76)
Предупреждения: Силва 45+3, Холанд 90+6 – Перейра 28, Г. Рид 45, Тете 63, Робинсон 90
Удаление: Канселу 26 (прямая красная)
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