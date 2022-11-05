АПЛ. Эвертон - Лестер 0:2. Без качества в атаке побед у ирисок не будет

Одна победа в шести матчах, очевидные проблемы в атаке (за исключением игры с “Пэлас” – ни одного гола в четырех турах), и снова вопросы к Фрэнку Лэмпарду: что он и спортивный директор Кевин Тилвелл пытаются построить в “Эвертоне”. Без сомнения, это очень хорошо, когда большинство футболистов в команде трудолюбивы, ответственны и бескорыстны. “Ириски” способны самоотверженно действовать в обороне, меньше “Эвертона” в чемпионате пропустило только пять команд. Но на одних только этих качествах победную команду не построишь.

В игре против “Лестера” команда Фрэнка Лэмпарда вновь показала свое беззубие в атаке. За 90 минут – только два голевых момента. Нельзя сказать, что “Лестер” защищался очень плотно и надежно, но у “Эвертона” не было футболиста, который мог бы продемонстрировать свободу, оригинальность, творчество.

Такие футболисты есть у “Лестера”. Например, Юри Тилеманс. Во второй раз за последние два тура бельгийский хавбек забивает сумасшедший гол дальним ударом по невообразимой для вратаря траектории. Пикфорд был бессилен.

I'm seeing double ????



Same again next weekend, Youri? pic.twitter.com/BDSGfyjnqN — Football Daily (@footballdaily) November 5, 2022

Есть Джеймс Маддисон. В 2022 году атакующий хавбек “Лестера” поучаствовал в 22 голах в АПЛ (13 голов, девять ассистов). Больше только Харри Кейн (32), Кевин Де Брюйне (29) и Сон Хын Мин (25). Сегодня Маддисон не раз пытался забить сам, выполнив восемь ударов, один из них попал в штангу. Забить в итоге не удалось, но десятый номер “Лестера” отметился двумя голевыми передачами. Он катнул мяч под удар Тилемансу, а в конце игры разогнал контратаку, которая закончилась точным ударом Барнса.

“Лестер” понимал, чего он хочет от игры. За исключением удара Ивоби (мимо) и Калверт-Льюина (во вратаря), “Лестеру” удалось не допустить появления игроков “Эвертона” на ударных позициях, а свои шансы команда Брендана Роджерса реализовала.

Player of the Match: @LCFC's James Maddison ????????????



Most shots (8) ????

Most touches in opp. box (12) ????

Most assists (2) ????️



Only Erling Haaland and Kevin De Bruyne have more @premierleague goal involvements in last 6 months pic.twitter.com/W2aNCakAVc — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 5, 2022

Нужно отдать должное тренеру “Лестеру”. На старте мало кто готов был заступиться за Роджерса, но вледелец клуба Айяватт Шривадданапрабха был непоколебим и доверие иерархии кажется оправдывает себя. “Лестер” выиграл три из четырех последних матчей, пропустил только один гол в последних пяти поединках. Эта победа подняла “лис” на тринадцатое место – выше “Вест Хэма” (сыграет завтра), “Эвертона”, “Астон Виллы” и других.

Виталий Миколенко был заметен, но он сыграл под стать своей команде – все правильно и хорошо на базовом уровне, но не более того. Виталий старался, подчищал и подстраховывал своих партнеров, выполнил несколько неплохих кроссов, но что-то большее ему сделать не удалось.

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Лестер” 0:2

Голы: Тилеманс 45+1, Барнс 86

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмен (Паттерсон 70), Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гейе (Гарнер 46), Онана (Дукуре 61) – Грэй, Калверт-Льюин (Мопе 61), Макнил (Гордон 71)

“Лестер”: Уорд – Джастин, Фас, Амарти, Кастань – Сумаре (Ндиди 71) – Барнс, Дьюсбери-Холл (Облрайтон 78), Тилеманс (Менди 90+1), Маддисон – Дака (Варди 70)