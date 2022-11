АПЛ. Эвертон - Лестер 0:2. Без качества в атаке побед у ирисок не будет

Одна победа в шести матчах, очевидные проблемы в атаке (за исключением игры с “Пэлас” – ни одного гола в четырех турах), и снова вопросы к Фрэнку Лэмпарду: что он и спортивный директор Кевин Тилвелл пытаются построить в “Эвертоне”. Без сомнения, это очень хорошо, когда большинство футболистов в команде трудолюбивы, ответственны и бескорыстны. “Ириски” способны самоотверженно действовать в обороне, меньше “Эвертона” в чемпионате пропустило только пять команд. Но на одних только этих качествах победную команду не построишь.

В игре против “Лестера” команда Фрэнка Лэмпарда вновь показала свое беззубие в атаке. За 90 минут – только два голевых момента. Нельзя сказать, что “Лестер” защищался очень плотно и надежно, но у “Эвертона” не было футболиста, который мог бы продемонстрировать свободу, оригинальность, творчество.

Такие футболисты есть у “Лестера”. Например, Юри Тилеманс. Во второй раз за последние два тура бельгийский хавбек забивает сумасшедший гол дальним ударом по невообразимой для вратаря траектории. Пикфорд был бессилен.

I'm seeing double ???? Same again next weekend, Youri? pic.twitter.com/BDSGfyjnqN

Есть Джеймс Маддисон. В 2022 году атакующий хавбек “Лестера” поучаствовал в 22 голах в АПЛ (13 голов, девять ассистов). Больше только Харри Кейн (32), Кевин Де Брюйне (29) и Сон Хын Мин (25). Сегодня Маддисон не раз пытался забить сам, выполнив восемь ударов, один из них попал в штангу. Забить в итоге не удалось, но десятый номер “Лестера” отметился двумя голевыми передачами. Он катнул мяч под удар Тилемансу, а в конце игры разогнал контратаку, которая закончилась точным ударом Барнса.

“Лестер” понимал, чего он хочет от игры. За исключением удара Ивоби (мимо) и Калверт-Льюина (во вратаря), “Лестеру” удалось не допустить появления игроков “Эвертона” на ударных позициях, а свои шансы команда Брендана Роджерса реализовала.

Player of the Match: @LCFC's James Maddison ????????????



Most shots (8) ????

Most touches in opp. box (12) ????

Most assists (2) ????️



Only Erling Haaland and Kevin De Bruyne have more @premierleague goal involvements in last 6 months pic.twitter.com/W2aNCakAVc