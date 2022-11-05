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АПЛ. Эвертон - Лестер 0:2. Без качества в атаке побед у ирисок не будет
Лисы заслуженно взяли три очка на Гудисон Парке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Одна победа в шести матчах, очевидные проблемы в атаке (за исключением игры с “Пэлас” – ни одного гола в четырех турах), и снова вопросы к Фрэнку Лэмпарду: что он и спортивный директор Кевин Тилвелл пытаются построить в “Эвертоне”. Без сомнения, это очень хорошо, когда большинство футболистов в команде трудолюбивы, ответственны и бескорыстны. “Ириски” способны самоотверженно действовать в обороне, меньше “Эвертона” в чемпионате пропустило только пять команд. Но на одних только этих качествах победную команду не построишь.
В игре против “Лестера” команда Фрэнка Лэмпарда вновь показала свое беззубие в атаке. За 90 минут – только два голевых момента. Нельзя сказать, что “Лестер” защищался очень плотно и надежно, но у “Эвертона” не было футболиста, который мог бы продемонстрировать свободу, оригинальность, творчество.
Такие футболисты есть у “Лестера”. Например, Юри Тилеманс. Во второй раз за последние два тура бельгийский хавбек забивает сумасшедший гол дальним ударом по невообразимой для вратаря траектории. Пикфорд был бессилен.
I'm seeing double ????— Football Daily (@footballdaily) November 5, 2022
Same again next weekend, Youri? pic.twitter.com/BDSGfyjnqN
Есть Джеймс Маддисон. В 2022 году атакующий хавбек “Лестера” поучаствовал в 22 голах в АПЛ (13 голов, девять ассистов). Больше только Харри Кейн (32), Кевин Де Брюйне (29) и Сон Хын Мин (25). Сегодня Маддисон не раз пытался забить сам, выполнив восемь ударов, один из них попал в штангу. Забить в итоге не удалось, но десятый номер “Лестера” отметился двумя голевыми передачами. Он катнул мяч под удар Тилемансу, а в конце игры разогнал контратаку, которая закончилась точным ударом Барнса.
“Лестер” понимал, чего он хочет от игры. За исключением удара Ивоби (мимо) и Калверт-Льюина (во вратаря), “Лестеру” удалось не допустить появления игроков “Эвертона” на ударных позициях, а свои шансы команда Брендана Роджерса реализовала.
Player of the Match: @LCFC's James Maddison ????????????— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 5, 2022
Most shots (8) ????
Most touches in opp. box (12) ????
Most assists (2) ????️
Only Erling Haaland and Kevin De Bruyne have more @premierleague goal involvements in last 6 months pic.twitter.com/W2aNCakAVc
Нужно отдать должное тренеру “Лестеру”. На старте мало кто готов был заступиться за Роджерса, но вледелец клуба Айяватт Шривадданапрабха был непоколебим и доверие иерархии кажется оправдывает себя. “Лестер” выиграл три из четырех последних матчей, пропустил только один гол в последних пяти поединках. Эта победа подняла “лис” на тринадцатое место – выше “Вест Хэма” (сыграет завтра), “Эвертона”, “Астон Виллы” и других.
Виталий Миколенко был заметен, но он сыграл под стать своей команде – все правильно и хорошо на базовом уровне, но не более того. Виталий старался, подчищал и подстраховывал своих партнеров, выполнил несколько неплохих кроссов, но что-то большее ему сделать не удалось.
Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Лестер” 0:2
Голы: Тилеманс 45+1, Барнс 86
“Эвертон”: Пикфорд – Коулмен (Паттерсон 70), Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гейе (Гарнер 46), Онана (Дукуре 61) – Грэй, Калверт-Льюин (Мопе 61), Макнил (Гордон 71)
“Лестер”: Уорд – Джастин, Фас, Амарти, Кастань – Сумаре (Ндиди 71) – Барнс, Дьюсбери-Холл (Облрайтон 78), Тилеманс (Менди 90+1), Маддисон – Дака (Варди 70)
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