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Саутгейт: Мои игроки знают, на что способны на Чемпионате мира
Коуч ставит серьезные цели
Фото: englandfootball.com
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о целях команды на ЧМ-2022:
"Мы выделялись на предыдущих двух турнирах и не знали, как на это отреагируют игроки, так как многие из них столкнулись с этим впервые. Англия в футболе исторически не лучшим образом справляется с давлением и ожиданиями перед такими крупными событиями.
Но мои игроки знают, на что способны. Мы доходили до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020, так что они будут разочарованы, если добьются меньшего в Катаре", – сказал Саутгейт.
Напомним, первый матч на ЧМ-2022 сборная Англии проведет 21 ноября. Ее соперником станет Иран.
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