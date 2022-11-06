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Саутгейт: Мои игроки знают, на что способны на Чемпионате мира

Англия
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Коуч ставит серьезные цели

Саутгейт: Мои игроки знают, на что способны на Чемпионате мира

Фото: englandfootball.com

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Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о целях команды на ЧМ-2022:

"Мы выделялись на предыдущих двух турнирах и не знали, как на это отреагируют игроки, так как многие из них столкнулись с этим впервые. Англия в футболе исторически не лучшим образом справляется с давлением и ожиданиями перед такими крупными событиями.

Но мои игроки знают, на что способны. Мы доходили до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020, так что они будут разочарованы, если добьются меньшего в Катаре", – сказал Саутгейт.

Напомним, первый матч на ЧМ-2022 сборная Англии проведет 21 ноября. Ее соперником станет Иран.

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В статье: ЧМ-2022 Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии
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Источник:
Daily Mail

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