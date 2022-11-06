Хендерсон - о неудачах Ливерпуля: Пару месяцев назад мы взяли два трофея и дошли до финала Лиги чемпионов

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон дал комментарий о неудачах "Ливерпуля" в этом сезоне.

– Это конец?

– Нет, конечно. Для кого?

– Для этой команды.

– Раз уж вы говорите "для этой команды"... Команда постоянно эволюционирует. Это та же самая команда, что и три-четыре года назад? Я не знаю. Ответьте на этот вопрос сами. Команда постоянно меняется. Приходят новые игроки, кто-то уходит. Изменения постоянны. Неизменным остается лишь то, что нужно не останавливаться, а продолжать работать и бороться.

У "Ливерпуля" никогда не будет конца. Сейчас здесь есть игроки, тренер и фанаты, которые всегда будут бороться и возвращаться после неудачных периодов. Люди очень быстро выносят вердикты, но всего четыре или пять месяцев назад мы сыграли во всех возможных матчах сезона, взяли два трофея, дошли до финала Лиги чемпионов и проиграли АПЛ в одно очко.

Нужно смотреть на ситуацию в перспективе. Конечно, в нынешних результатах нет ничего хорошего. Но я знаю наших игроков – они отдадут все в каждом матче, в котором выходят на поле. Умение справляться с невзгодами и неудачами – это самое важное. На протяжении последних нескольких лет мы были очень хороши в этом. А теперь нам нужно просто сделать это еще раз, – сказал игрок.